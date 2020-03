L'Année balzacienne, 2019.

Balzac et l'Angleterre,

Presses universitaires de France, 2020.

EAN13 : 9782130815976.

TABLE DES MATIÈRES

BALZAC ET L’ANGLETERRE

Tim Farrant : Balzac et l’Angleterre, une « amitié armée » ?

MŒURS ET CŒURS D’OUTRE-MANCHE

José-Luis Diaz : Balzac face aux mœurs anglaises

Alex Lascar : Les Anglais face à l’amour et au mariage. Balzac et les mœurs d’outre-manche

Owen Heathcote : La pensée politique de Balzac dans Cromwell

Anne-Marie Baron : Le mystère des lords balzaciens

COMMERCE DES PRODUITS, COMMERCE DES ESPRITS

Véronique Bui : Balzac et l’Angleterre. Du commerce de l’opium et du thé

Jean-Jacques Gautier : Les produits importés d’Angleterre : traçabilité d’une « idée heureuse »

Hannah Scott : Balzac, l’Angleterre et le café chantant

POÉTIQUE DU LIBRE-ÉCHANGE : EMPRUNTS ET EMPREINTES

Laélia Véron : Poétique des mots anglais dans l’œuvre balzacienne

Polly Dickson : « The loosest sketch in nature… » : Balzac, Sterne et l’esquisse littéraire

Émilie Ortiga : Construire « l’Angleterre » à travers les appropriations shakespeariennes dans La Comédie humaine

Isabelle Mimouni : Mais où est donc passé le mouchoir de Desdémone ? ou l’art de tirer le fil qui fait venir la pelote

Scott Sprenger : Balzac et le roman gothique anglais: vers une philosophie post-séculière de la conscience

ÉCONOMIE ET ESTHÉTIQUES D’UNE RÉCEPTION

Colton Valentine : Conception versus réception. La remise en cause balzacienne d’une homologie transnationale

Jonathan Paine : Le nabab anglais de Balzac. Manipulation du lectorat dans Splendeurs et misères des courtisanes

Michel Rapoport : Les éditions anglaises de Balzac. 1850-1900

Michael Tilby : Balzac décadent : L’auteur de La Comédie humaine vu par la fin de siècle anglaise

Sotirios Paraschas : « La catastrophe de Balzac » : le génie, l’échec et l’image de Balzac chez Henry James

L’ANGLETERRE: CET « ALTER ÉCHO » ?

Marie-Christine Aubin : Dissonances et consonances des traductions de La Cousine Bette en anglais : les limites de l’analyse macrotextuelle de Patrick O’Neill

André Vanoncini : Balzac – Chadenat – Cendrars : strange encounters

Willi Jung : Lady Arabelle Dudley. Remarques sur la typologie, l’imagologie nationale et la réception actuelle

Andrew Watts : La radio et le texte refondu : devises adaptatives dans The Wild Ass’s Skin reloaded d’Adrian Penketh

VARIÉTÉS

Anne Lacombe : Albert Savarus, « cet obscur objet du désir ». Sur les significations d’une absence (IIe partie)

Thomas Welles Briggs : L’incompréhensibilité révélatrice (Un homme d’affaires)

DOCUMENTATION

Note

Véra Milchina : « Sauvons la caisse » : la réplique de Bilboquet et son destin insolite

Revue critique

Chantal Massol (dir.), Balzac contemporain, Paris, Classiques Garnier, coll. « Études dix-neuviémistes », 2018, 250 p. (André Vanoncini). – Aude Déruelle (dir.), Honoré de Balzac. « Le Cousin Pons », Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Didact concours », 2018, 264 p. (Danielle Dupuis).

Revue bibliographique

Florence Lignac et Michel Lichtlé : Bibliographie balzacienne (Année 2017).

Willi Jung, Jean-François Richer, Armine Kotin Mortimer, Tim Farrant, Mariolina Bongiovanni-Bertini et Marco Stupazzoni, Takayasu Oya, Véra Milchina : Balzac à l’étranger

Informations et nouvelles

Résumés/Abstracts

Liste des articles publiés dans les volumes antérieurs de « L’Année balzacienne » (troisième série)

