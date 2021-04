En ligne

L'animal en littérature, entre fantaisie et fantastique

à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine

29 – 30 octobre 2021

Faculté des Lettres de l’Université Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca)

PRÉSENTATION

À l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, on tentera, à partir de l'œuvre du fabuliste français, de rouvrir et de renouveler un dossier déjà souvent et longuement traité dans la culture européenne : le bestiaire littéraire, ses modulations imaginaires, de la fantaisie au fantastique, et la portée herméneutique attribuée, au fil du temps et des modulations de la connaissance, à ces acteurs divers et récurrents de la poésie, du conte, du roman, du théâtre et bien sûr de la fable que sont les animaux.

Or, l’époque de La Fontaine semble avoir marqué une évolution décisive du savoir dans ce domaine : c’est alors que « l’histoire des animaux », où dominait depuis l’Antiquité le tissage des discours hérités mêlant imaginaire et réalité, laisse place à la zoologie « scientifique » fondée sur l’observation empirique et l’esprit critique. On connaît le débat entre les cartésiens et leurs adversaires néo-épicuriens sur l'âme des bêtes, qui doit une bonne partie de son succès au Discours à madame de La Sablière inséré dans le second recueil des Fables. Il reste beaucoup à analyser sur la répercussion dans l’imaginaire littéraire de cette fracture survenue au sein des savoirs et manifestée par une scission entre le discours du savant et celui du poète – expression du changement d’épistémé survenu entre la Renaissance et le xviie siècle, si on suit les analyses de Michel Foucault.

Ce n’est là, d’ailleurs, qu’un des épisodes de la longue histoire des idées et des images inspirées par le monde animal et par ses relations avec l’homme depuis les temps les plus reculés et jusqu’aux plus récents : cette histoire couvre tout le spectre de l’imaginaire allant de l’enchantement onirique à l’horreur, tout le spectre de la sensibilité allant de l’effusion à la terreur, tout le spectre esthétique allant du comique au monstrueux. On pourra parcourir ainsi les époques, depuis l’âge des mythes fondateurs et des contes premiers jusqu’à la fiction la plus contemporaine, dans diverses cultures européennes qui sur ce sujet partagent souvent la même vision des choses.

Pour classer les résultats de ces approches qui pourront être très variées, on propose trois axes majeurs de réflexion :

— le premier sera consacré à La Fontaine peintre animalier, dans les fables comme dans ses autres œuvres où peut intervenir sous une forme ou une autre la zoologie réelle ou fictive ;

— un autre sera consacré à l’animal « hiéroglyphe » en littérature et dans la tradition écrite et orale (contes, légendes, chant, livrets d’opéra et de ballet, bandes dessinées, etc.) : on s’intéressera au caractère emblématique attaché à telle ou telle espèce du bestiaire et à l’imaginaire esthétique, affectif, moral… dont témoignent, au fil de l’Histoire, les œuvres où elles apparaissent ;

— un dernier champ d’étude pourra porter plus spécifiquement sur l’imaginaire onirique et fantastique de l’animalité, autour de rêveries ancestrales réincarnées dans l’imaginaire moderne et contemporain, comme les métamorphoses féeriques ou monstrueuses, les alliances et les conflits entre les espèces et avec l’espèce humaine, l’image de l’animal dans la science-fiction et l’anticipation, etc.

BIBLIOGRAPHIE

CALENDRIER

Les communications seront limitées à 25 minutes suivies de quelques questions. Le colloque se déroulera en ligne et les communications seront présentées en français.

Les propositions de communications, d’un format de 1500 signes environ, rédigées en français, seront accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique d’environ 200 mots.

Les propositions seront reçues jusqu’au 15 juillet 2021 à l’adresse suivante : colloquelafontaine@gmail.com. Une réponse sera adressée aux contributeurs au plus tard le 5 août 2021.

Organisateurs

Andreea BUGIAC : andreea.bugiac@ubbcluj.ro

Marius POPA : marius.popa@ubbcluj.ro

Comité scientifique

Patrick DANDREY (Sorbonne Université)

Alain GÉNETIOT (Université de Lorraine)

Ramona MALIŢA TANC (Université de l'Ouest de Timişoara)

Pierre RONZEAUD (Aix-Marseille Université)

Livia TITIENI (Université Babeş-Bolyai)