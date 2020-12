L’Amitié guérinienne 2020, n° 199, varia

sous la direction de Marie-Catherine Huet-Brichard

Paris, Classiques Garnier, coll. L’Amitié guérinienne, 2020

EAN : 9782406111733 — 109 p. — 25,00 €

La revue aborde la vie, l’écriture, la spiritualité, la psychologie, le rayonnement de Maurice et Eugénie Guérin et éclaire d’un aspect particulier les études littéraires éditées par ailleurs.

Pierre Chatelus de Vialar

Éditorial / Editorial 9

Pierre Chatelus de Vialar

Notre journée guérinienne du 19 juillet 2020 /

Our Guérin day, July 19th, 2020 11

Jean-Claude Ferret

Homélie. 19 juillet 2020 / Homily. July 19th, 2020 13

Jean-Paul Charlut

Éloquence des eaux, ou kaléidoscope aquatique.

De la source d’Onelle à l’Atlantique /

Eloquent waters or an aquatic kaleidoscope.

From the source of Onelle to the Atlantic 17

Mathieu d’Harcourt

« Oh un ami ! » / “Oh, a friend!” 39

Naïma Mejjati

Pastiche et autotexte. Le cas Guérin /

Pastiche and autotext. The case of Guérin 41

Sarah Léon

Et in Arcadia ego… Philippe Jaccottet, Maurice de Guérin

et l’Arcadie perdue /

Et in Arcadia ego. Philippe Jaccottet, Maurice de Guérin,

and the lost Arcadia 65

Marguerite Derrieux

À propos du Cayla d’Andillac / On Cayla d’Andillac 75

Marie-Catherine Huet-Brichard

Filer le temps. L’horizon noir d’Eugénie de Guérin /

Time slippin away: Eugénie de Guérin’s dark horizons 79

Pierre Chatelus de Vialar

Une lettre de Laure de Vialar /

A letter written by Laure de Vialar 87

Ségolène Hanarte

Fourbe / Sly 95

Assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2020. Compte rendu /

General Meeting of July 19th, 2020. Report 97

Bibliographie guérinienne / Guérin’s Bibliography 103

Résumés/Abstracts 107