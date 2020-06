L.-A. Sanchi, E. Blanc, O. Mortier-Waldschmidt (dir.), ​

Les Lettres grecques. Anthologie de la littérature grecque d'Homère à Justinien,

Les Belles Lettres, 2020.

EAN13 : 9782251450803.

Ce volume réunit treize siècles de littérature grecque. Époque après époque se succèdent les auteurs de cette vaste période, dont les textes illustrent la diversité, la richesse et la pérennité de la littérature en grec ancien, mise à l’honneur dans cette anthologie, à laquelle ont collaboré quelque soixante-dix spécialistes.

« Grecque, sans laquelle c’est honte que une personne se die sçavant. » Rabelais

Dans cet ouvrage de plus de 1600 pages, les textes, en grec ancien non traduits, sont tous introduits et annotés en français.

Sous la direction de Luigi-Alberto Sanchi, Emmanuèle Blanc et Odile Mortier-Waldschmidt.

Avec la participation de Julien Alibert, Magali Année, Guillaume Bady, Marie-Laure Bellard, Marion Bellissime, Michèle Biraud, Emmanuèle Blanc, Julien Bocholier, Julien du Bouchet, Mathilde Brémond, Catherine Broc, Catherine Bry, Emmanuèle Caire, Jean-Claude Carrière, Florent Cistac, Eleonora Colangelo, Franck Colotte, Antoine Contensou, Laurence Daniel, Bénédicte Daniel-Muller, Micheline Decorps-Foulquier, Saulo Delle Donne, Guillaume Diana, Isabelle Dumont-Dayot, Cécile Durvye, Maud Étienne-Duplessis, Frédéric Fauquier, Luigi Ferreri, Hélène Frangoulis, Danièle Gaillard-Goukowsky, Benoît Gain, Anne-Laure Gallon-Sauvage, Xavier Gheerbrant, Emmanuel Golfin, Laurent Gourmelen, Thierry Grandjean, Marie-Rose Guelfucci, Laurence Houdu, Emmanuelle Jouët-Pastré, Christine Kossaifi, Sarah Lagrou, Jean Lallot, Patricia Lambert, Denis Lamour, Benoît Laudenbach, Antoine Lavaux, Nadine Le Meur, Isabelle Lejault, Marie-Françoise Marein, Rocco Marseglia, François Martin, Marie-Hélène Menaut, Odile Mortier-Waldschmidt, Béatrice Nicolas, Anne-Sophie Noël, Sylvie Perceau, Brigitte Pérez-Jean, Sylvain Perrot, Jérémie Pinguet, Marie Platon, Claire Poulle, Juliette Prudhomme, Catherine Psilakis, Fabrice Robert, Yannick Scolan, Francesca Scrofani, Patrice Soler, Cécilia Suzzoni, Sophie Van der Meeren-Ferreri, Delphine Viellard, Guy Vottéro, Emmanuel Weiss, Sabine Willem-Auverlot et Anne-Lise Worms.

Table des matières

AVANT-PROPOS de Monique Trédé

ABRÉVIATIONS

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I. LES DÉBUTS DE LA LITTÉRATURE GRECQUE

CHAPITRE PREMIER. LA POÉSIE HOMÉRIQUE

CHAPITRE 2. HÉSIODE

II. L’ÉPOQUE ARCHAÏQUE

CHAPITRE 3. LA POÉSIE ARCHAÏQUE

CHAPITRE 4. LA PHILOSOPHIE PRÉSOCRATIQUE

CHAPITRE 5. ÉSOPE

CHAPITRE 6. HÉCATÉE DE MILET ET LES LOGOGRAPHES

CHAPITRE 7. LES PREMIERS POÈTES TRAGIQUES

III. L’ÂGE CLASSIQUE : LE Ve SIÈCLE

CHAPITRE 8. ENTRE DEUX ÂGES

CHAPITRE 9. HÉRODOTE

CHAPITRE 10. LE THÉÂTRE ATTIQUE CLASSIQUE

CHAPITRE 11. LA POÉSIE ÉPIQUE : PANYASSIS ET CHOERILOS

CHAPITRE 12. LA PHILOSOPHIE

CHAPITRE 13. HIPPOCRATE ET LA MÉDECINE

CHAPITRE 14. THUCYDIDE

IV. L’ÂGE CLASSIQUE : LE IVe SIÈCLE

CHAPITRE 15. LES DÉBUTS DE L’ART ORATOIRE

CHAPITRE 16. LES ORATEURS POLITIQUES

CHAPITRE 17. LES HISTORIENS

CHAPITRE 18. PLATON ET L’ACADÉMIE

CHAPITRE 19. LES ÉCOLES SOCRATIQUES

CHAPITRE 20. ARISTOTE ET LE LYCÉE

CHAPITRE 21. LA COMÉDIE MOYENNE

CHAPITRE 22. LA POÉSIE

V. L’ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE

CHAPITRE 23. LA COMÉDIE NOUVELLE

CHAPITRE 24. LA POÉSIE HELLÉNISTIQUE

CHAPITRE 25. LA PHILOSOPHIE HELLÉNISTIQUE

CHAPITRE 26. DES HISTORIENS D’ALEXANDRE À POLYBE

CHAPITRE 27. SCIENCES ET PHILOLOGIE

CHAPITRE 28. LA LITTÉRATURE JUIVE

VI. L’HÉGÉMONIE ROMAINE (Ier S. AV. J.-C. – FIN DU IIIe S. APR. J.-C.)

CHAPITRE 29. LES LETTRES : RHÉTORIQUE, PHILOLOGIE ET CRITIQUE LITTÉRAIRE. LA POÉSIE

CHAPITRE 30. PLUTARQUE

CHAPITRE 31. LUCIEN DE SAMOSATE

CHAPITRE 32. STRABON

CHAPITRE 33. LA SECONDE SOPHISTIQUE ET LA RHÉTORIQUE

CHAPITRE 34. LES SCIENCES

CHAPITRE 35. L’ÉRUDITION

CHAPITRE 36. LE ROMAN

CHAPITRE 37. ALCIPHRON ET L’ÉPISTOLOGRAPHIE

CHAPITRE 38. LES HISTORIENS

CHAPITRE 39. LA PHILOSOPHIE

CHAPITRE 40. LE NOUVEAU TESTAMENT ET LA PREMIÈRE LITTÉRATURE CHRÉTIENNE

VII. L’ANTIQUITÉ TARDIVE, DE CONSTANTIN À JUSTINIEN

CHAPITRE 41. LA POÉSIE

CHAPITRE 42. RENAISSANCE DE LA SECONDE SOPHISTIQUE

CHAPITRE 43. LES HISTORIENS

CHAPITRE 44. LES PÈRES GRECS

CHAPITRE 45. LE PLATONISME

CHAPITRE 46. L’ÉRUDITION

ANNEXES

La métrique grecque

Glossaire de rhétorique

Particularités dialectales

Tableau chronologique

RÉPERTOIRE DES AUTEURS