Table des matières



Introduction………………………………………………………………………………....................................................................................................p. 7



1. Le pèlerinage philosophique de Comenius



L’« envers du monde » : lecture croisée des allégories pérégrinales de Jan Amos Comenius et John Bunyan et mise en réseau contrapunctique avec C. S. Lewis et Steven Lukes,

Lucie Kaennel……………………………………………………………………………................................................................................................. p. 12



Comenius et le roman utopique,

Kvetuse Kunesova………………………………………………………………………….................................................................................................p. 27



2. Le monde en images



De l’Orbis Sensalium Pictus à Roti-Cochon : Deux visions du monde ?

Thierry Charnay…………………………………………………………………………......................................................................................................p. 42



Sur les pas de Comenius, Jules Lemaître et JOB : le conte en abécédaire,

Bochra Charnay……………………………………………………………………………....................................................................................................p. 53



De Comenius à la configuration des mœurs enfantines par l’alphabet militaire de Bombled,

Laurence Ollivier Messonnier ……………………………………………………………………………………………................................................................p. 67



3. Le labyrinthe du monde moderne



Le Monde-école : les échos de l’œuvre de Comenius dans la littérature soviétique pour enfants (le cas de Lia Ghéraskina),

Kirill Chekalov.........................................................................................................................................................................................p. 80



Illustrer l’illustre – Comenius mis entre les mains des jeunes du XXIe siècle,

Marcela Poučová…………………………………………………………………………..................................................................................................... p. 93



L’image du monde dans Le long voyage du Pingouin vers la Jungle de Jean-Gabriel Nordmann,

Noureddine Fadily……………………………………………………………………….........................................................................................................p. 105



4. Les échos-monde de la pansophie



« Apprendre en jouant » en République centrafricaine : œuvre pédagogique de Comenius toujours d’actualité,

Kateřina Dvořáková...................................................................................................................................................................................p. 120



Conclusion………………………………………………………………………………...........................................................................................................p. 133

Bibliographie……………………………………………………………………………...........................................................................................................p. 137

Bio-bibliographie des auteurs…………………………………………………………...................................................................................................p. 147

Summary…………………………………………………………………………………............................................................................................................p. 151