Les études réunies dans ce volume explorent le thème ancestral de la reconnaissance littéraire sous trois angles d’approche: diégétique, comme ressort de l’intrigue à l’intérieur de la diégèse; poétique, comme mécanisme par lequel l’œuvre romanesque se donne à lire et à reconnaître comme fiction; pragmatique, comme facteur de réception et de transmission culturelle des textes de l’Ancien Régime. Ces trois niveaux d’étude de la reconnaissance littéraire consolident et élargissent ainsi les travaux de Jan Herman sur la poétique romanesque du dix-huitième siècle.