Usages, formes et enjeux de la "poésie numérique",

KOMODO 21, n°12, 2019

(...) Face aux acceptions épineuses des termes « poésie » et « numérique », la définition de l’objet plonge dans une aporie difficile à surmonter. Ce numéro de Komodo 21 propose d’interroger les usages, formes et enjeux de ce qui est désigné comme « poésie numérique ».

Des démarches tangibles et unifiées, des formes artistiques ou littéraires apparaissent-elles ? Ou aborder la « poésie numérique » reviendrait-il à faire acte d’« ufologie littéraire (Yves Citton, 2012) » ? Si l’expression d’Objets Verbaux Non Identifiés (Pierre Alféri et Olivier Cadiot, 1996) est répandue pour désigner ces créations qui ne répondent plus à nos schèmes habituels de lecture et de classification, peut-on ranger la poésie numérique parmi ces objets et comment l’analyser ? Quelle est la place des artistes qui s’en réclament dans le champ littéraire contemporain ? Quel est l’impact des technologies numériques sur leur travail auctorial ? Et quels en sont les enjeux esthétiques ? Peut-on établir une frontière stricte entre les œuvres dites de poésie numérique et les œuvres d’arts numériques ? Les articles du dossier répondent à ces questions selon diverses modalités.

SOMMAIRE

Claire Chatelet et Gwendolyn Kergourlay

Présentation

Sylviane Médard

La poésie à l’horizon du numérique : l’exemple de … and by islands I mean paragraphs de J. R. Carpenter

Rodolphe Olcèse

Entre saturation et surrection visuelle ‒ La parole poétique comme événement dans Les Films du monde de Frank Smith

Gaëlle Debeaux

Lignes de fuites poétiques du récit numérique

Joséphine Vodoz

Quelle poétique pour Instagram ? Possibles et contraintes du support : l’exemple d’@anthropie

Gaëlle Théval

Poésies en performance sur YouTube

Marie-Anaïs Guégan

FINAMOR, trobairitz numérique : écriture collective sur forum

Gwendolyn Kergourlay

Poésie numérique et manifestes

Serge Bouchardon

Littérature numérique : dix marches à franchir ?

Philippe Bootz

Déconstruction et contrôle dans joue de la musique pour mon poème

Cécile Babiole et Anne Laforet

Langue, genre et automatisation : le projet En française dans la texte

Juliette Mézenc et Stéphane Gantelet

Journal du brise-lames