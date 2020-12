Keats et la rencontre : poèmes et lettres

Oriane Monthéard,

UGA EDITIONS, collection "Esthétique et représentation : monde anglophone (XVIIIe et XIXe siècle", 2020.

EAN13 : 9782377472017 — 166 p.

John Keats est un poète anglais né le 31 octobre 1795 à Finsbury Pavement, près de Londres et mort le 24 février 1821 de la tuberculose, à Rome. Présenter l’œuvre de Keats et en apprécier toute sa richesse nécessite aujourd’hui d’accepter ses contradictions et se pencher sur l’ensemble de la production du poète, si hétéroclite soit-elle, ou du moins d’en observer des exemples significatifs. C’est en analysant le lien entre les différents types de textes, la propension à mêler tons, genres et registres, qu’il est possible de cerner plus précisément l’identité et le fonctionnement de cette œuvre protéiforme.

On parle souvent de développement, à juste titre, pour qualifier le cheminement artistique de Keats, et la critique s’est longtemps consacrée à l’observation de l’œuvre pour en dégager les évolutions stylistiques et thématiques. L’objectif de cet ouvrage est de montrer le trajet qui mène soit de la lettre au poème, soit du poème à la lettre. Ainsi, chaque chapitre se penche à la fois sur la poésie et la correspondance, mais la singularité irréductible de l’un et de l’autre texte exigera, selon le moment, de consacrer plus d’espace à l’œuvre poétique ou inversement aux lettres. Ainsi seront identifiés, par cette approche comparative, les moments exacts où lettres et poèmes entrent en conversation, les instants où leurs voix se chevauchent ou se confondent, ainsi que ceux où elles se séparent.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements

Principes éditoriaux

Introduction

Première partie

Poèmes et lettres adressés : présence dans l’absence

Chapitre I

La lettre comme lieu de rencontre

Chapitre II

L’adresse poétique en quête d’échanges

Deuxième partie

Au bord du texte, Keats et ses lecteurs

Chapitre III

La vision keatsienne du public

Chapitre IV

La prise de parole

Chapitre V

L’adieu au lecteur

Troisième partie

Si loin, si proche : l’écriture du/au féminin

Chapitre VI

L’autre insaisissable

Chapitre VII

Désir à/de distance

Chapitre VIII

Fusions et dissolutions dans l’autre

Chapitre IX

Perméabilité des genres

Quatrième partie

La poésie et ses autres

Chapitre X

Les épîtres : la confusion des genres

Chapitre XI

Aspects poétiques de la correspondance

Chapitre XII

La poésie dans la lettre

Chapitre XIII

Une autre poésie ?

Conclusion

Annexe 1

Annexe 2

Bibliographie

Index des poèmes

Voir le livre sur le site de l'éditeur…