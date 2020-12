Karine Germoni, Claire Stolz,

Aux marges des discours rapportés.

Formes louches et atypiques en synchronie et en diachronie,

Editions Academia, collection "Au coeur des textes", 2020.

EAN13 : 9782806104779.

Cet ouvrage collectif présente une synthèse inédite sur les formes atypiques de discours rapportés littéraires, tant en synchronie contemporaine qu’en diachronie, et dans une perspective transmédiale et générique. Son objectif est d’élaborer une modélisation plus intégrative des discours rapportés « louches », au sens que Vaugelas donne à cet adjectif pour parler d’une construction qui trouble l’interprétation « parce qu’elle semble regarder d’un côté » alors qu’« elle regarde de l’autre ». Le livre étudie d’abord les discours directs et les discours directs libres ambigus ou ambivalents dans les fictions littéraires narratives de l’extrême-contemporain, puis, plus largement, les discours rapportés atypiques dans l’histoire des formes du XVIIe siècle à nos jours, ainsi que la porosité entre usages littéraires et non littéraires – numériques notamment ; enfin, il tente de déterminer si certains genres littéraires sont plus propices que d’autres aux formes non canoniques.