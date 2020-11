Karin Ueltschi & Flore Verdon (dir.),

Grandes et Petites Mythologies I: Monts et abîmes: des dieux et des hommes

EPURE, 2020.

EAN13 : 9782374961194.

Si la « grande » mythologie, l’olympienne en particulier, est depuis toujours l’enfant chéri des savants et la muse des artistes, il n’en va pas de même avec la « petite » mythologie (dénomination attribuée aux Frères Grimm) : volontiers reléguée dans la chambre des nourrices et la sphère des enfants, un consensus quasi universel la considère comme un « sous-genre » alors qu’en réalité, elle est dépositaire d’une mémoire mythique et poétique aussi précieuse que sa grande sœur classique. Les traditions orales, véhiculées en particulier par les contes, représentent un vivier inépuisable de motifs qui rejoignent bien souvent, par la structure, les thématiques et les signifiances, la « grande » mythologie : les deux entretiennent des relations intimes, parlent un même langage, il est vrai aux variantes multiples, mais au même grand cœur.

L’objectif principal des travaux réunis dans ce volume est de porter non seulement à la lumière du jour toute cette mémoire ancestrale, mais d’établir des ponts entre les deux continents du « savant » et du « populaire », à tort séparés par une frontière invisible et longtemps considérée comme étanche : une thématique « savante » a presque toujours son pendant « populaire », et inversement.

Table des matières

Préambule

Karin UELTSCHI Introduction : Grandes et petites mythologies

PARTIE I : DES DIEUX, DES HÉROS ET DES HOMMES

Christine FERLAMPIN-ACHER, Donner aux créatures de la « petite mythologie » des noms de la « grande mythologie » : Zéphir et Proserpine dans Perceforest et Artus de Bretagne

Ásdís R. MAGNUSDOTTIR, Géants, revenants et angoisse. Les monstres de la nuit dans la Saga de Grettir

Philippe WALTER, Le nain tricoteur et fouettard du Chevalier au Lion (Chrétien de Troyes)

Laurence HELIX, Autour de Mélusine, fille de la littérature et du folklore

Marie-Dominique LECLERC, Grisélidis ou le mythe de la femme parfaite

Galina Ilinitchna KABAKOVA, Satan, le diable, les esprits des lieux et autres créatures malfaisantes dans les récits étiologiques slaves

Bernard TEYSSANDIER, Grande et petite mythologies : le centaure au miroir du Grand Siècle

PARTIE II : AU CARREFOUR DE L'ESPACE ET DU TEMPS

Thomas NICKLAS, Confluences géographiques et démonologiques en Germanie :

Johannes Praetorius (1630-1680) et l’imaginaire topique de la « Nuit de Walpurgis »

Olena BEREZOVKA PICCIOCHI, La Montagne Noire des Carpates d’Ukraine

Myriam WHITE-LE GOFF, Le ciel sous la terre : traditions savantes et populaires dans le Purgatoire de saint Patrick

Jean-Marie FRITZ, Une utopie sexuelle et politique : les îles male et femelle chez Marco Polo ou l'autre Amazonie

Marie-Dominique LECLERC, Pérégrinations géographiques et temporelles du Juif errant

Denis HÜE, De l’enfondrement

Flore VERDON, L'imaginaire du royaume arthurien dans les romans de Chrétien de Troyes : temps et espace mythique au carrefour de l'eutopie narrative.

Épilogue : autour de la Saint-Nicolas

ANNEXES

