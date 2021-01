K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, n° 5, 2021:

"La figure de Pinocchio"

EAN13 : 26092484. / https://revue-k.univ-lille.fr/numero-5.html

Sommaire :

Editorial / Editoriale

Pinocchio: the persistence of becoming – pp. 5-7

Pinocchio: l'ostinazione del divenire – pp. 8-9

Essays

Giancarlo Alfano,Pinocchio, ovvero l’ostinazione dell’incompiutezza

pp. 11-22

Alain Brossat, La petite caillera transspécique (un nom qui porte bonheur)

pp. 23-34

Gianluca Solla, Del legno o della fame

pp. 35-47

Fabio Palumbo, Pinocchio e la bella Bambina dai capelli turchini. C’era una volta il desiderio

pp. 48-57

Fabien Lacouture, Pinocchio et Peter Pan, la tragédie de l'enfance

pp. 58-78

Sylvie Martin-Mercier, Du marionnettiste au capitaliste : variations autour de la fonction éducative de Mangefeu

pp. 79-92

Roberto Cerenza, Pinocchio e la creazione del vincolo

pp. 93-106

Pierandrea Amato, Filosofia della miseria. Pinocchio e il Sovrano

pp. 107-121

Interviews

« Dare dignità e voce alla disubbidienza ». Conversazione con Babilonia Teatri, sullo spettacolo Pinocchio (2012)

pp. 123-130

« Donner de la dignité et une voix à la désobéissance ». Conversation avec Babilonia Teatri, autour du spectacle Pinocchio (2012)

pp. 131-139

Pour une transe-danse, de la photographie à la scène. Entretien avec Alice Laloy

pp. 140-146

Works

Carmelo Bene, Pantin pour l'éternité– pp. 148-151

Alice Laloy, Trois photos de la série Pinocchio– pp. 152-154

Laurent Quinton, Poème sur Pinocchio (Disney, 1940)– pp. 155-160

Readings

Cristian Invidia, C.B. maschera di Pinocchio

pp. 162-175

Oriane Maubert, Pinocchio danse : le geste à l’intérieur de l’image fixe. Alice Laloy, Pinocchio (live)

pp. 176-186

Cécile Auzolle, Pinocchio de J. Pommerat et P. Boesmans (2008-2017) : être, devenir

pp. 187-204

Massimiliano Coviello, Da Pinocchio a Westworld. Epopea e fallimento del ricominciamento

pp. 205-215

Florence Pignarre, David du film A.I. : un Pinocchio des temps modernes

pp. 216-231

Alessia Cervini, Della morte e di altre forme di resistenza. Su Pinocchio di Matteo Garrone

pp. 232-238