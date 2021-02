Justice et miséricorde à l’époque de Dante / Giustizia e misericordia nell’età di Dante / Justice and Mercy at the Time of Dante (Lyon)

Lyon (France)

Appel à contributions / Call for papers

Colloque international / convegno internazionale / international conference

Justice et miséricorde à l’époque de Dante

Giustizia e misericordia nell’età di Dante

Justice and Mercy at the Time of Dante.

Réflexions, expressions, représentations et pratiques

Riflessioni, espressioni, rappresentazioni e pratiche

Reflections, Expressions, Representations and Practices

Lyon, 18-19 octobre 2021 / Lyon, 18-19 october 2021

Comité scientifique / Comitato scientifico / Scientific Committee

Président : Paolo Grossi (Président émérite de la Cour constitutionnelle de la République italienne ; Professeur émérite d’Histoire du droit médiéval et moderne, Université de Florence) / (President Emeritus of the Italian Constitutional Court; Emeritus Professor of History of Medieval and Modern Law, Università di Firenze)

Isabelle Abramé-Battesti (MC Littérature italienne, Université de Poitiers, CERLIM)

Guido Castelnuovo (PR Histoire médiévale, Université des Pays du Vaucluse, CIHAM)

Michele Corradi (PR Philologie et philosophie anciennes, Université de Pise)

Sergio Cristaldi (PR Littérature italienne, Université de Catane, Italie)

Manuele Gragnolati (PR Littérature italienne, Université Paris-Sorbonne, ELCI)

Cécile Le Lay (MC HDR Littérature italienne, Université Lyon 3, IRPhil)

Massimo Lucarelli (MC HDR Littérature italienne, Université Savoie Mont Blanc, LLSETI)

Bruno Pinchard (PR émérite Philosophie, Lyon 3, IRPhil; Président de la Société Dantesque de France)

Pasquale Porro (PR Philosophie médiévale, Université de Turin)

Diego Quaglioni (PR Histoire du droit médiéval et moderne, Université de Trento)

Raffaele Ruggiero (PR Littérature italienne, Université d’Aix-Marseille, CAER)

*

Financé principalement par le Comitato Nazionale per celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri et cofinancé par l’Université Savoie Mont Blanc (laboratoire LLSETI), l’Université de Lyon (ENS, Lyon 3, laboratoire IrPhil et LabEx COMOD), et l’Istituto Italiano di Cultura de Lyon, ce colloque international se déroulera à Lyon (lundi 18 octobre à Lyon 3, mardi 19 octobre à l’ENS) en quatre sessions non parallèles ; chaque session sera suivie d’un débat ; les communications dureront chacune 30 minutes et pourront se tenir en anglais, en français ou en italien. Le colloque sera clôturé par un concert qui se tiendra à l’Istituto Italiano di Cultura le 19 octobre en début de soirée : la pianiste Alessia Cecchetti jouera des pièces de Franz Liszt (entre autres Après une lecture du Dante : Fantasia quasi sonata et la transcription pour piano du premier mouvement d’Eine Symphonie zu Dantes Divina commedia). Les actes du colloque seront publiés au printemps 2022.

This international conference, primarily funded by the National Committee for the Celebrations of the 700th anniversary of Dante Alighieri’s Death and co-funded by the Université Savoie Mont Blanc (laboratoire LLSETI), the Université de Lyon (ENS, Lyon 3, laboratoire IrPhil et LabEx COMOD), and the Italian Cultural Institute of Lyon, will take place in Lyon on Monday 18th October at Lyon 3 and on Tuesday 19th October at ENS. It consists of four non-parallel sessions: each session will be followed by discussions. 30-minute papers may be presented in French, English or Italian. The conference will end with a concert held at the Italian Cultural Institute in the evening of Tuesday 19th October: the pianist Alessia Cecchetti will play pieces by Franz Liszt (including Après une lecture du Dante: Fantasia quasi sonata and the piano transcription of the first movement of Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia). The proceedings of the conference will be published in spring 2022.

*

Justice et miséricorde dans la Bible caractérisent Dieu (notamment dans l’Ancien Testament) et sont exaltées par le Christ en tant que béatitudes (dans le Discours de la montagne). À la fois vertus humaines (déjà chez Cicéron) et attributs divins, les deux composants de ce binôme fondamental dans la théologie chrétienne et bien présent dans le ius commune jouent un rôle majeur dans la structuration d’un poème eschatologique comme la Divine Comédie. Cet ouvrage en effet est né, du moins en partie, de la soif de justice d’un poète et politicien qui avait demandé en vain miséricorde à ses concitoyens (dans la chanson Tre donne intorno al cor mi son venute et dans des épîtres perdues dont témoigne Leonardo Bruni) et qui y construit (en tant qu’auteur et justicier plus ou moins miséricordieux et compatissant) et y réalise (en tant que personnage principal) un parcours exemplaire de conversion attestant de la justice et de la miséricorde divines.

In the Bible, justice and mercy characterize God (especially in the Old Testament) and are described by Christ as beatitudes (in the Sermon on the Mount). These two human virtues (already mentioned by Cicero), as well as divine attributes, are major elements of Christian theology, which are also well attested in the ius commune. Interestingly, they play a key role in the structure of an eschatological poem like the Comedy. This work was indeed the result, at least partly, of Dante’s struggle for justice: we know that in the song Tre donne intorno al cor mi son venute and in some lost letters mentioned by Leonardo Bruni, the Florentine poet and politician had asked in vain his fellow citizens for mercy. In the Comedy, Dante (as author and more or less merciful and compassionate judge) creates in fact and follows (as the main character) a path becoming a paradigm of conversion, testifying to divine justice and mercy.

Dans le vaste champ pluridisciplinaire que constitue la recherche sur Dante et son époque, la littérature, la philosophie, la théologie, l’histoire et l’histoire de l’art, complétées plus récemment par un regain d’intérêt pour le droit et la jurisprudence (1), ont offert un apport précieux d’une part à une meilleure connaissance de sa formation et de sa culture aussi riches que variées, de l’autre à une plus grande compréhension de son œuvre, à sa contextualisation, à l’identification de ses sources et à la mise en lumière de son extraordinaire épaisseur « intertextuelle » et « interdiscursive » (2). C’est dans cette perspective critique fortement interdisciplinaire que nous nous proposons d’aborder les notions de justice et de miséricorde : tout en étant axé sur Dante, notre colloque se veut ouvert à des propositions de communication autour de ce binôme non seulement chez l’Alighieri, mais aussi chez des poètes, prosateurs, artistes, juristes, prédicateurs, philosophes et théologiens européens des XIIIe et XIVe siècles.

(1) Voir, parmi les plus significatifs : Diego Quaglioni, « “Arte di bene e d’equitade”. Ancora sul senso del diritto in Dante (Monarchia II, v, 1) », Studi Danteschi, 76 (2011), p. 27-46 (ainsi que son commentaire à Dante Alighieri, Monarchia, a cura di D. Quaglioni, testo latino e versione italiana a fronte, in Id., Opere, vol. II, Milano, Mondadori, coll. « I Meridiani », 2014); Claudia Di Fonzo, Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica, Napoli, EdiSES, 2012 ; Justin Steinberg, Dante and the Limits of the Law, Chicago, London, University of Chicago Press, 2013 (trad. it. Dante e i confini della legge, Roma, Viella, 2016) ; Claudia Di Fonzo, Dante e la tradizione giuridica, Roma, Carocci, 2016 ; Ead., « La più umana delle virtù e la più perfetta delle scienze. Convivio e dantismo giuridico », Revue des études dantesques, 3, 2019, p. 49-68.

(2) Cesare Segre, « Intertestuale/Interdiscorsivo. Appunti per una fenomenologia delle fonti », in La parola ritrovata. Fonti e analisi letteraria, a cura di C. Di Girolamo e I. Paccagnella, Palermo, Sellerio, 1982, p. 15-28.

In the wide interdisciplinary field of studies on Dante and his time, literature, philosophy, theology, history and history of art, and more recently law and legal studies (1) have provided a twofold extremely valuable contribution: on the one hand, they have offered an in-depth knowledge of Dante’s education and of his rich and varied culture, and on the other hand they have allowed for a better understanding of his work, including its contextualization, sources and its extraordinary “intertextual” and “interdiscursive" (2) depth. We would like to explore the notions of justice and mercy within this highly interdisciplinary critical framework: although focused on Dante, our conference aims to open up to studies analyzing these two notions not only in Dante, but also in thirteenth- and fourteenth-century European poets, prose writers, artists, jurists, preachers, philosophers and theologians.

(1) See at least: Diego Quaglioni, «“Arte di bene e d’equitade”. Ancora sul senso del diritto in Dante (Monarchia II, v, 1)», Studi Danteschi, 76 (2011), pp. 27-46 (and his commentary on Dante Alighieri, Monarchia, ed. by D. Quaglioni, testo latino e versione italiana a fronte, in Id., Opere (Milan: Mondadori, 2014) 2 vols., coll. «I Meridiani»; Claudia Di Fonzo, Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica (Naples: EdiSES, 2012); Justin Steinberg, Dante and the Limits of the Law (Chicago-London: University of Chicago Press, 2013) it. transl. Dante e i confini della legge (Rome: Viella, 2016); Claudia Di Fonzo, Dante e la tradizione giuridica (Rome: Carocci, 2016); Ead., «La più umana delle virtù e la più perfetta delle scienze. Convivio e dantismo giuridico», Revue des études dantesques, 3 (2019), pp. 49-68.

(2) Cesare Segre, «Intertestuale/Interdiscorsivo. Appunti per una fenomenologia delle fonti», La parola ritrovata. Fonti e analisi letteraria, ed. by C. Di Girolamo and I. Paccagnella (Palermo: Sellerio, 1982), pp. 15-28.

Dans son introduction au volume collectif Justice et miséricorde : discours et pratiques dans l’Occident médiéval, Catherine Vincent a lancé « un appel à poursuivre sur une voie qui est loin d’avoir été totalement défrichée » (3). La formulation quadripartite du sous-titre de notre colloque permettra d’augmenter le nombre de domaines impliqués par rapport aux premières investigations menées dans ce volume. « Réflexions » pourra impliquer les domaines spéculatifs de la philosophie, de la théologie, du droit (civil et canon) et de la rhétorique, « expressions » les aspects linguistiques et stylistiques, « représentations » les aspects littéraires et iconographiques, et enfin « pratiques » pourra concerner les domaines historique, social, ecclésial, liturgique, jurisprudentiel, etc.

(3) Catherine Vincent, « Introduction », Justice et miséricorde : discours et pratiques dans l’Occident médiéval, textes réunis par C. Vincent, Limoges, Pulim, coll. « Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique de Limoges », 2015, p. 11.

In her introduction to the miscellany Justice et miséricorde : discours et pratiques dans l'Occident médiéval Catherine Vincent invited scholars to “poursuivre sur une voie qui est loin d'avoir été totalment défrichée” (3). The four areas emphasized by the subtitle of our conference aim to increase the number of scientific fields involved in this research and to explore the topics of justice and mercy from a broader perspective than that of Vincent’s volume. ‘Reflections’ may involve the following disciplines: philosophy, theology, law (civil and canon) and rhetoric, ‘expressions’ the linguistic and stylistic aspects, ‘representations’ the literary and iconographical ones and ‘practices’ the historical, social, ecclesiastical, liturgical and jurisprudential domains etc.

(3) Catherine Vincent, «Introduction», Justice et miséricorde : discours et pratiques dans l’Occident médiéval, ed. by C. Vincent (Limoges: Pulim, 2015), coll. « Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique de Limoges » , p. 11.

*

Les propositions de communication (en anglais, en français, ou en italien ; min. 250 mots, max. 350 mots) devront être envoyés aux deux organisateurs du colloque (cecile.le-lay@univ-lyon3.fr et massimo.lucarelli@univ-savoie.fr) au plus tard le 25 mars 2021. L’abstract sera accompagné d’une notice bio-bibliographique (max. 200 mots) qui précisera la fonction actuelle du proposant. Après examen par le comité scientifique, les réponses seront envoyées au plus tard le 15 avril 2021.

Abstracts (in French or in English or in Italian; min. 250 words, max. 350 words) must be sent to the conference organizers (cecile.le-lay@univ-lyon3.fr and massimo.lucarelli@univ-savoie.fr) by 25th March 2021. Proposals must include a brief biography and bibliographical note (max. 200 words), including the applicant’s current affiliation and academic activity. Proposals will be examined by the scientific committee and successful applicants will be informed by 15th April 2021.

Finanziato principalmente dal Comitato Nazionale per celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri e cofinanziato dall’Université Savoie Mont Blanc (laboratoire LLSETI), dall’Université de Lyon (ENS, Lyon 3, laboratoire IrPhil et LabEx COMOD), e dall’Istituto Italiano di Cultura di Lione, questo convegno internazionale si svolgerà a Lione (lunedì 18 ottobre a Lyon 3, martedì 19 octobre all’ENS) in quattro sessioni non parallele; ogni sessione sarà seguita da un dibattito; le comunicazioni, che dureranno ognuna 30 minuti, potranno tenersi in francese o in inglese o in italiano. Il convegno terminerà con un concerto che si terrà presso l’Istituto Italiano di Cultura il 19 ottobre sera: la pianista Alessia Cecchetti suonerà dei brani di Franz Liszt (tra cui Après une lecture du Dante: Fantasia quasi sonata e la trascrizione per pianoforte del primo movimento di Eine Symphonie zu Dantes Divina commedia). Gli atti del convegno saranno pubblicati nella primavera del 2022.

*

Giustizia e misericordia nella Bibbia caratterizzano Dio (specialmente nell’Antico Testamento) e sono esaltati dal Cristo come beatitudini (nel Discorso della montagna). Virtù umane (già in Cicerone) e, allo stesso tempo, attributi divini, i due componenti di questo binomio fondamentale nella teologia cristiana, e ben presente nello ius commune, svolgono un ruolo capitale nella strutturazione di un poema escatologico come la Commedia. Quest’opera, infatti, è nata, almeno in parte, dalla sete di giustizia di un poeta e politico che aveva chiesto invano misericordia ai suoi concittadini (nella canzone Tre donne intorno al cor mi son venute e in alcune lettere perse ma ricordate da Leonardo Bruni) e che in essa costruisce (in quanto autore e giustiziere più o meno misericordioso e compassionevole) e realizza (in quanto personaggio principale) un percorso esemplare di conversione attestante la giustizia e la misericordia divine.

Nel vasto campo pluridisciplinare costituito dalla ricerca su Dante e sull’epoca in cui visse, la letteratura, la filosofia, la teologia, la storia e la storia dell’arte, alle quali si è recentemente unito un rinnovato interesse per il diritto e la giurisprudenza (1) hanno offerto un prezioso apporto, da un lato, a una migliore conoscenza della sua formazione e della sua ricca e varia cultura, dall’altro a una maggiore comprensione della sua opera omnia, alla sua contestualizzazione, all’identificazione delle sue fonti e alla messa in luce del suo straordinario spessore «intertestuale» et «interdiscorsivo»(2). È in questa prospettiva critica fortemente interdisciplinare che ci proponiamo di studiare le nozioni di giustizia e misericordia: pur essendo incentrato su Dante, il nostro convegno vuole aprirsi a proposte di comunicazioni intorno a questo binomio non soltanto nell’Alighieri, ma anche in poeti, prosatori, artisti, giuristi, predicatori, filosofi e teologi europei del XIII e del XIV secolo.

Nella sua introduzione al volume collettaneo Justice et miséricorde: discours et pratiques dans l’Occident médiéval, Catherine Vincent ha lanciato «un appel à poursuivre sur une voie qui est loin d’avoir été totalement défrichée» (3). La formula quadripartita del sottotitolo del nostro convegno permetterà di aumentare il numero di ambiti scientifici coinvolti rispetto alle indagini svolte in quel volume. «Riflessioni» potrà coinvolgere gli ambiti speculativi della filosofia, della teologia, del diritto (civile e canonico) e della retorica, «espressioni» gli aspetti linguistici e stilistici, «rappresentazioni» gli aspetti letterari e figurativi, «pratiche», infine, l’ambito storico, sociale, ecclesiale, liturgico, giurisprudenziale, ecc.

Le proposte di comunicazione (in francese o in inglese o in italiano; min. 250 parole, max. 350 parole) devono essere inviate ai due organizzatori del convegno (cecile.le-lay@univ-lyon3.fr et massimo.lucarelli@univ-savoie.fr) al più tadi il 25 mars 2021. L’abstract sarà accompagnato da una breve nota bio-bibliografica (max. 200 parole) che preciserà il ruolo attuale del richiedente. Le proposte saranno esaminate dal comitato scientifico, le risposte saranno inviate entro il 15 aprile 2021.

Cécile Le Lay (Lyon 3) – Massimo Lucarelli (USMB)

(1) Cfr. almeno: Diego Quaglioni, « “Arte di bene e d’equitade”. Ancora sul senso del diritto in Dante (Monarchia II, v, 1) », Studi Danteschi, 76 (2011), p. 27-46 (oltre al suo commento a Dante Alighieri, Monarchia, a cura di D. Quaglioni, testo latino e versione italiana a fronte, in Id., Opere, vol. II, Milano, Mondadori, coll. «I Meridiani», 2014) ; Claudia Di Fonzo, Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica, Napoli, EdiSES, 2012; Justin Steinberg, Dante and the Limits of the Law, Chicago-London, University of Chicago Press, 2013 (trad. it. Dante e i confini della legge, Roma, Viella, 2016) ; Claudia Di Fonzo, Dante e la tradizione giuridica, Roma, Carocci, 2016 ; Ead., « La più umana delle virtù e la più perfetta delle scienze. Convivio e dantismo giuridico », Revue des études dantesques, 3, 2019, p. 49-68.

(2) Cesare Segre, « Intertestuale/Interdiscorsivo. Appunti per una fenomenologia delle fonti », in La parola ritrovata. Fonti e analisi letteraria, a cura di C. Di Girolamo e I. Paccagnella, Palermo, Sellerio, 1982, p. 15-28.

(3) Catherine Vincent, « Introduction », Justice et miséricorde : discours et pratiques dans l’Occident médiéval, textes réunis par C. Vincent, Limoges, Pulim, coll. « Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique de Limoges », 2015, p. 11.