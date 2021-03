Julien Lefort-Favreau,

Le luxe de l'indépendance,

Lux éditeur, collection "Futur proche", 2021.

EAN13 : 9782895963554.

Que signifie être «indépendant», dans le monde du livre? De qui l’éditeur et le libraire sont-ils indépendants et, surtout, à quelles fins? Quelle «édition indépendante» peut constituer un modèle économique viable? Et que nous apprennent les remous qui l’agitent sur les formes contemporaines de contrôle de la parole et l’amenuisement sournois de l’espace démocratique?

Dans le sillage d’analyses comme celle d’André Schiffrin et à partir d’exemples tirés du Québec et de la France, ces réflexions décrivent un monde du livre toujours plus menacé par les conglomérats médiatiques et les géants du web, mais où, paradoxalement, s’épanouit une édition indépendante foisonnante. Dans ce contexte, il devient urgent de clarifier cette notion pour qu’éditeurs et libraires puissent, ensemble, continuer de diffuser des formes et des idées radicales : l’indépendance doit être le fruit d’une réflexion commune et d’une quête collective, car à quoi bon être indépendant tout seul?

Sommaire

Introduction

Tentatives de définitions

Le miroir aux alouettes de l’indépendance

L’indépendance en rayon

André Schiffrin et Éric Hazan, emblèmes d’une radicale indépendance

P.O.L : avant-garde et compromis

L’éditeur liminaire: paradoxes du marché éditorial québécois

Conclusion

Remerciements