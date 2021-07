Baltimore, USA.

Julien Gracq : un écrivain géographe/ Julien Gracq : a geographer writer

NEMLA MARS 2022, Baltimore Marriott Waterfront, Maryland, USA

Ce panel se veut donc une discussion sur l’écriture de Julien Gracq à travers une œuvre littéraire regorgeant dix-sept ouvrages produits durant presque un demi-siècle (1938-1992). Nous nous focaliserons sur toutes les études qui mettent en évidence quelques particularités de l’œuvre gracquienne. Cette œuvre si intéressante qu’elle a souvent fait l’objet de plusieurs études critiques qui ont essayé de mettre en lumière son originalité, sa particularité et sa richesse par rapport aux autres œuvres d’écrivains français de l’époque. De notre part, nous avons tenté de suivre le parcours lexical et sémantique de Julien Gracq, cet auteur que l’on qualifiait d’écrivain de silence, de la géographie et qui a pu marquer l’histoire littéraire de la France au 20ème siècle par son talent, son érudition et son refus spectaculaire du prix Goncourt en 1952.

Certaines pistes peuvent inclure :

La dimension de l’espace chez Julien Gracq.

L’écriture fragmentaire.

L’adaptation cinématographique des ouvrages de Gracq.

La dimension philosophique dans l’œuvre gracquienne.

Gracq et les écrivains du 20ème siècle.

Histoire/ géographie/ textes de Julien Gracq.

La fiction dans l’œuvre de Gracq.

Paysage / Voyage/ l’œuvre de Gracq.

Lisières/ L’œuvre de Gracq.

Veuillez soumettre votre proposition sur le site de NEMLA avant le 30 septembre 2021.

http://www.buffalo.edu/nemla/convention/callforpapers.htm

Responsable :

EL ARBI EL BAKKALI

URL : https://www.cfplist.com/nemla/Home/S/19237