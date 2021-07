En ligne (Lisbonne - Portugal)

Journées internationales de lexiculturologie (JIL2021)

L'appel à communications pour les premières Journées internationales de lexiculturologie (JIL2021) – promues par le Centre de linguistique de la NOVA Université de Lisbonne (Portugal) – est désormais ouvert.

Seront acceptés des travaux – en portugais, anglais, espagnol et français – explicitement inscrits dans le thème général de JIL2021 : Lexiculturologie – Nouvelles perspectives et approches de recherche, formation et enseignement.

Les JIL2021 auront lieu – exclusivement en ligne – les 2 et 3 décembre 2021 et l'appel à communications est ouvert jusqu'au 31 juillet 2021.

Appel à contributions…

Voir les informations détaillées sur https://lexiculturologia.fcsh.unl.pt/fr