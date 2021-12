Ngaoundéré, Cameroun

Laboratoire des Imaginaires et Pensées Africains Contemporains (LIPAC)



1ère édition des Journées Internationales de Jeunes Chercheur·e·s sur les imaginaires et pensées africains contemporains



Les 5 et 6 janvier 2022, Ngaoundéré (Cameroun)



Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux Premières Journées Internationales de Jeunes Chercheur·e·s sur les imaginaires et pensées Africains Contemporains organisées par le Laboratoire des Imaginaires et Pensées Africains Contemporains (LIPAC), qui se tiendront en mode hybride (en présentiel et en distanciel) les 5 et 6 janvier 2022 à Ngaoundéré au Cameroun.

L’objectif de ces journées d’études est de permettre aux étudiant.e.s de Master 2, doctorant.e.s, jeunes docteur.e.s et professeur.e.s de dialoguer autour de leurs travaux portant sur les Afriques sans exclusive, Diaspora, Caraïbes et Afrique du Nord comprises, au croisement de toutes les disciplines. Cet espace d’échanges souhaite favoriser un vaste état des lieux des travaux en cours des jeunes chercheur.e.s.

Les études peuvent porter aussi bien sur l’analyse artistico-littéraire (englobant toute création ou production culturelle : cinéma, théâtre, performance, musique, bande dessinée, etc.) que sur l’analyse linguistique, sans exclure les contextes historiques et géopolitiques. Les propositions provenant du domaine des sciences sociales (anthropologie, éducation, psychologie, sociologie…), bâtissant des ponts entre les sciences humaines et les sciences sociales, sont également les bienvenues.



Ces propositions doivent inclure le titre de la communication, un court résumé de 250 à 300 mots suivi de 5 mots-clés et une courte biographie. Les langues de présentation peuvent être le français (de préférence) ou l’anglais. Une publication ultérieure dans la revue IPAC. Revue scientifique des imaginaires et pensées africains contemporains est prévue après un processus d’évaluation par les pairs (système en double aveugle).

Les interventions se limiteront à trente minutes.

Les propositions sont à envoyer à lipafricaincontemporain@gmail.com au plus tard le 15 décembre 2021. Les auteur·e·s des propositions auront une réponse à partir du 20 décembre 2021.

Les organisateurs :

Pr. Kasereka Kavwahirehi (Université d’Ottawa – Canada)

Pr. Wounfa Jean Marie (Université de Ngaoundéré – Cameroun)

Dr. Guedeyi Hayatou (Iowa State University – USA)