Journées doctorales du Réseau de recherche sur le Congo et sur l'Afrique Centrale (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique)

UCLouvain - Belgique

Journées doctorales du Réseau de recherche sur le Congo et sur l'Afrique Centrale

Au vu du succès rencontré par la manifestation de l’année dernière, nous organisons une deuxième édition nos Journées doctorales sur le thème élargi de l’Afrique centrale. Les opportunités de recherche en RDC et dans la région abondent en Belgique et ailleurs. Nous pensons qu’il est important de continuer à établir un dialogue entre les différentes disciplines, dont chacune a, certes, sa propre épistémologie de recherche, mais qui peuvent s’enrichir mutuellement.

Cette rencontre sur deux jours aura trois objectifs : (1) identifier et visibiliser les recherches doctorales en cours ; (2) établir des connexions entre jeunes chercheurs ; et (3) rompre les barrières disciplinaires et institutionnelles.

Si vous êtes doctorant.e en sciences humaines ou sociales (SHS) travaillant sur la RDC ou un autre pays de la région de l’Afrique centrale, nous vous invitons à présenter une communication sur un aspect spécifique de votre recherche. Vous recevrez des retours de la part d’autres doctorant.e.s et de chercheurs confirmé.e.s.

La participation aux Journées doctorales est gratuite.

Merci de vous inscrire ici (http://iob-online-application.com/machform/view.php?id=97725) avant le 1er mars 2020.

Les candidats seront informés de leur admission et invités à confirmer leur participation à la mi-mars.

Le texte complet de votre communication est attendu avant le 15 mai.

Vous aurez l’opportunité de présenter votre travail (10 minutes) et de commenter le travail d’un.e autre participant.e (10 minutes). Les communications et les discussions peuvent se faire en français ou en anglais. Si les doctorants veulent s’associer pour proposer un panel (deux ou trois présentations par panel), merci d’envoyer une description avec un titre et vos résumés à congoresearchnetwork@gmail.com.

*

Comité scientifique : Tom De Herdt (UAntwerp) Benoît Henriet (VUB) Katrien Pype (KU Leuven) Nathalie Tousignant (USL-B) Karen Büscher (U Gent) Birgit Ricquier (ULB)

Comité logistique : Aurore Vermylen, Aymar Nyenyenzi Bisoka, Marie-Noël Cikuru, Carole Sacré, Billy Kambala (UCLouvain) ; Jonathon Repinecz (George Mason U, USA)