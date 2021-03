Journées d’études « Aquitaniae Latinae (1300-1700) »

Centre Montaigne (Université Bordeaux Montaigne) – SEMEN-L



Bordeaux, 10-11 mars 2022

PRÉSENTATION

Les journées d’étude Aquitaniae Latinae (XIVe – XVIIe siècles) entrent dans le cadre du projet HumanA (Humanismes Aquitains / Humanisme Aujourd’hui en Nouvelle Aquitaine), dirigé par Violaine Giacomotto-Charra et porté par le Centre Montaigne (financé par la région Nouvelle Aquitaine), en collaboration avec la SEMEN-L (Société d’Études Médio- et Néo-Latines). Ce projet entend contribuer à l’étude de la vie intellectuelle et de l’identité aquitaine, mais également en valoriser et en promouvoir le patrimoine. Pour une présentation générale, voir le site : https://centre-montaigne.huma-num.fr/projets-du-crmt/humana/description-du-projet-humana.html

Il s’agira d’interroger le patrimoine écrit de langue latine propre à la région Aquitaine, de la Renaissance à l’âge classique. Le pluriel de ces Aquitaines latines veut ouvrir sur une diversité chronologique, thématique et formelle, riche de l’héritage antique et médiéval. L’unité géographique de ce territoire qui va de la Loire aux Pyrénées à travers le Poitou, le Berry, le Limousin, l’Angoumois, la Saintonge, le Bordelais, le Béarn et la Gascogne, appelle en effet une meilleure connaissance des milieux intellectuels locaux et de leurs réseaux, mais aussi des oeuvres produites dans cette région et de leur diffusion.

Ces journées se proposent ainsi de revenir sur les grandes figures intellectuelles de l’Aquitaine latine, qu’elles en soient originaires, ou qu’elles soient liées à elle par leur carrière, à travers une ample diachronie qui rend compte de la place prépondérante du latin dans la culture régionale. En travaillant à l’étude de leurs oeuvres, elles permettront de dessiner l’originalité du patrimoine local en latin et de distinguer les caractéristiques qui leur seraient communes, en dépit et à travers la variété de leurs productions. Cette notion de patrimoine régional latin est ainsi appliquée à toutes les productions lettrées, quel que soit le domaine du savoir envisagé (littérature, droit, médecine, théologie, sciences et techniques…) et quelle que soit la forme adoptée (recueils poétiques, traités philosophiques, ouvrages pédagogiques, scientifiques, traductions et commentaires savants…). Les communications dégageront ainsi l’apport spécifique de la production régionale aquitaine à la culture française et européenne des XIVe-XVIIe siècles, tout en interrogeant son unité.

La durée prévue pour les communications est de trente minutes. Les propositions, comportant un titre et un résumé de 300 mots maximum sont attendues pour le 1er décembre 2021 à l’adresse mail suivante : anne.bouscharain@gmail.com