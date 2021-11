Université libre de Bruxelles (Bruxelles, Belgique)

1re édition

« Journée Perelman des Jeunes chercheurs »



APPEL À COMMUNICATIONS

À destination des jeunes chercheurs et des doctorants



Dans l’héritage de la « Nouvelle rhétorique » de Chaïm Perelman, le comité d’organisation des «Rendez-vous Perelman» invite doctorants et jeunes chercheurs à participer à une journée interdisciplinaire autour de sa thématique annuelle : « Imaginer, représenter, argumenter ».



Cet événement aura pour objectif, dans un esprit de dialogue interdisciplinaire, d’ouvrir un espace de réflexion sur les enjeux et les débats autour des notions de création, d’imitation et d’argumentation.



Nous invitons donc tout doctorant ou jeune chercheur, quelle que soit sa discipline, à proposer une communication autour des réflexions qui auront été celles du cycle 2021-2022 des « Rendez-vous Perelman » (calendrier et descriptif ci-joint).



Informations pratiques :



L’édition 2022 de la « Journée Perelman des Jeunes Chercheurs » se tiendra à l'ULB (Campus du Solbosch) le 24 juin 2022.



Elle est ouverte aux doctorants et jeunes chercheurs de tous les domaines scientifiques.

Les auteurs des communications sélectionnées pourront bénéficier d'une aide leur permettant de couvrir leur déplacement jusqu'à Bruxelles.



Les présentations dureront vingt minutes et seront suivies d’un échange avec l’auditoire.



Les propositions d’intervention (titre + résumé de 300 à 500 mots), accompagnées d’une courte notice de présentation, sont à envoyer au comité d’organisation avantle 4 mars 2022: sebastien.chonavey@ulb.be, lucie.donckier.de.donceel@ulb.be et benjamin.sevestre.giraud@gmail.com



L'ensemble des conférences du cycle « Les rendez-vous Perelman » (voir sur le site du GRAL : https://gral.ulb.ac.be/archives/5312) ainsi que la « Journée Perelman des Jeunes Chercheurs » fera l'objet d'un certificat de participation. Une publication scientifique sur sélection est prévue.



Comité scientifique



Prof. Emmanuelle Danblon (GRAL, PhiLixte, ULB) Benoît Sans (GRAL, PhiLixte, Université libre de Bruxelles / STL, Université de Lille)

Comité d'organisation

Sébastien Chonavey (GRAL, PhiLixte, ULB) Lucie Donckier de Donceel (GRAL, PhiLixte, ULB / UniPa) Benjamin Sevestre-Giraud (GRAL, PhiLixte,ULB / CPAF, AMU)