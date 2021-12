Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand

Journée d’études

Francophonie(s) d’Asie : Situation(s) et perspectives

Jeudi 7 avril 2022



Responsable scientifique : Yvan Daniel, professeur de littérature comparée, CELIS, UCA

Responsable du comité d’organisation : ZHANG Qiannan, doctorante, CELIS, UCA





À la différence des autres grandes aires de la francophonie, les francophonies d’Asie orientale sont très peu étudiées, or elles restent aujourd’hui encore actives et productives, dans le domaine de la création littéraire mais pas seulement, et offrent une histoire riche bien que largement méconnue, dans plusieurs pays comme le Vietnam, la Chine et le Japon, par exemple, ou à travers des migrations et des échanges culturels et linguistiques remarquables au moins depuis le XIXe siècle.

Cette journée a pour ambition de permettre des rencontres et un état des lieux des activités de la recherche et de la création littéraires dans les différentes francophonies d’Asie, en proposant plusieurs directions, sans exhaustivité :

- Études et recherches sur la création littéraire contemporaines de langue française due à des autrices et auteurs asiatiques ;

- Recherches sur l’histoire littéraire des francophonies d’Asie du XIXe au XXIe siècle ;

- Recherches sur l’histoire des échanges littéraires et culturels francophones entre l’Asie et la France, depuis le XIXe siècle ;

- Recherches sur l’histoire de l’enseignement de la langue française et des institutions ou espaces francophones en Asie ;

- Plus généralement, toutes les recherches et travaux actuels, en France ou en Asie, portant sur les francophonies d’Asie.

Cette première journée vise à établir des contacts et des échanges, dans l’objectif de susciter des collaborations et des publications communes sur ces sujets. Une publication est prévue.



Les propositions de participation, accompagnées d’un bref résumé de la communication et d’une bio-bibliographie, devront parvenir au plus tard le lundi 31 janvier 2022, elles doivent être communiquées à l’adresse suivante : yvan.daniel@uca.fr



La journée d’études, organisée par le CELIS (Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique) et l’Université Clermont Auvergne, aura lieu à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand le jeudi 7 avril 2022. L’hébergement et la restauration seront pris en charge pour les participants, mais pas les frais de déplacement. Pour tous contacts ou demandes de renseignement : yvan.daniel@uca.fr