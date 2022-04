Inalco - 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris

Les nouvelles représentations de l'exil (Maghreb, Machrek)

Dans Paroles d’argile, l’écrivain irakien Jabbar Yassin Hussein décrit l’exilé comme suit : « L’exilé est amputé. Il a perdu son bras, mais, dans ses moindres gestes, il le cherche. Il en parle comme s’il tenait encore à son épaule. Quand il se concentre dans sa solitude, il le sent, prêt à se déplier en poussant les objets». C'est sous cet angle que cette journée d’étude proposera d’interroger les nouvelles formes de déplacements que connaît le monde d’aujourd’hui. Souvent, ces déplacements prennent la forme d’un exil forcé.

Pris dans son acception la plus large, à savoir le départ du pays d’origine vers un ailleurs, l’exil acquiert d’autres significations à partir des conditions du départ et d’arrivée de l’exilé. Ces conditions nous semblent importantes à analyser car elles déterminent le vocable que l’on attribue à celui qui quitte son pays. Nous pouvons en citer, à titre d’exemple, quelques uns : immigré, émigré, déplacé, réfugié, exilé, expatrié, étranger, harrag, etc. Cette multiplicité de sens invite à une approche pluridisciplinaire pour mieux cerner l’exilé dans son nouvel espace.

Profondément affecté par l’expérience du déplacement/déracinement, cet exilé parfois écrivain, poète ou artiste nous lègue des oeuvres intéressantes à étudier où se croisent à la fois l’intime et le politique. Parmi ces auteurs, Taha ‘Adnān, poète marocain, adopte un point de vue différent sur la question de l’exil. Il annonce que le temps de l’exil

et de sa dimension mythique, empreinte de nostalgie, est révolu, à l’ère des réseaux mondialisés de communication. Son écriture s’inscrit dans ce qu’il appelle « une littérature du séjour » (adab iqâma) qui vient se rajouter à la « littérature de l’exil » ou la « littérature de l’immigration » (adab al-mahjar). Il est donc indispensable d’interroger les nouvelles formes d’expressions littéraire et artistique des auteurs exilés, comme elles se manifestement par exemple dans les écrits de Mustapha Chaabane, Rachid Niny et Leïla Slimani (Marocains), Mohammed Dib et Waciny Laredj (Algériens), Imèn Moussa (Tunisienne), Safaa Fathy (Égyptienne), Salah Al Hamdani (Irakien), Fatena Al-Ghorra (Palestinienne), Jadd Hilal (Libano-Palestinien), Yasmine Khlat (Libanaise), Haitham Hussein et Omar Youssef Souleimane (Syriens), etc.

Comment doit-on agir face aux traumatismes de l’exil ? Comment la séparation avec la culture d’origine conduit-elle l’exilé à se former dans la culture d'accueil ? Comment la rupture avec la langue maternelle s’exprime-t-elle en matière littéraire ou artistique ? Toutes ces problématiques et bien d’autres encore font partie des enjeux de notre journée d'étude.





