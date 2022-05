Université de Strasbourg - Collège doctoral européen

« Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent / Pour partir, cœurs légers, semblables aux ballons, / De leur fatalité jamais ils ne s'écartent, / Et, sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons ! » (Charles Baudelaire, Le voyage, 1959)

D’Homère à Louis Ferdinand Céline, de Jules Verne à Charles Baudelaire, de Diderot à Blaise Cendrars, la littérature a de tout temps interrogé le thème du voyage. Par les rencontres culturelles qu’il permet, il nourrit également les échanges artistiques et invite au dialogue. Toutefois, si l’ailleurs alimente les arts à travers les siècles, le voyage est aussi devenu un idéal contemporain suscitant un engouement d’un type nouveau et repositionnant les questionnements éthiques, politiques et philosophiques qu’il ouvre.

En lien avec l’évolution des modes de transport et des activités sociales, le vocabulaire courant tend en effet à le qualifier : on ne se contente plus d’évoquer un départ en voyage, mais on stipule volontiers un « voyage organisé » ou un « voyage d’affaires » ; le périple est parfois planifié par une agence qui en fait un produit de consommation d’autant plus rentable que l’ailleurs est toujours recherché.

Alors que l’utile et le pratique semblent prévaloir – les progrès techniques ayant en outre sécurisé et facilité les déplacements –, quelle place dorénavant pour l’aventure, la quête, l’exil, l’épreuve et la découverte ? Évoluant dans un espace infini et à travers les époques, l’esprit qui anime les arts et la littérature est heureusement là pour nous rappeler la délicatesse de l’ailleurs onirique, les vertus de la perte et de l’échec, la richesse de l’errance de la pensée, la nécessité du vagabondage des sens et l’espoir de l’ailleurs offert par l’être aimé. Parce que le caractère initiatique du voyage peut s’abstraire de la distance, de l’espace et du temps, qu’il s’enrichit de la pensée, du dialogue entre les genres et se transporte par l’imagination, nous vous convions à une recherche par le voyage qui sera, avant toute chose, un voyage par la recherche... Alors « Allons » !



Pour cette troisième édition de la journée d’étude réunissant étudiants en master et doctorants, il sera prévu 20 minutes de communication par participant, suivies de 10 minutes de discussion. Les propositions d’intervention seront à envoyer par courriel à l’adresse suivante : karmeliane@yahoo.fr avant le 20 juin 2022, en mettant en objet du message: « Journée d’études Invitation aux voyages - Contribution ».



Le texte à joindre devra comporter vos nom, prénom, année d’étude, directeur de mémoire ou de thèse, EA de rattachement, être accompagné d’un résumé de 15 lignes maximum. Nous proposons également des interventions en tant que modérateur. Dans ce cas, n’hésitez pas à soumettre votre candidature par la même voie que celle de l’appel à contribution.



La journée d'étude aura lieu le 21 octobre 2022 au Collège doctoral européen de l'Université de Strasbourg.