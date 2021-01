Visioconférence

La Société Jean-Jacques Rousseau organisera, le 14 mai 2021, la deuxième Journée des jeunes rousseauistes.

Elle est ouverte aux doctorantes et aux doctorants, ainsi qu’aux jeunes chercheuses et chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis moins d’une année et qui travaillent sur l’œuvre et la pensée de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi sur ses contextes et ses réceptions. Chacun des participants pourra ainsi présenter son travail devant ses collègues rousseauistes, les membres de la Société et un public élargi, et le soumettre à la discussion.

Pour participer à cette journée, les personnes intéressées devront faire parvenir d’ici au 15 mars 2021, à l’adresse électronique de la Société (info@sjjr.ch), un curriculum vitae et une lettre de présentation de leur sujet de thèse (entre 4'000 et 10'000 signes), rédigés en français ou en anglais. Les candidates et les candidats pourront aussi envoyer un chapitre de leur thèse.​

Cette journée n’est pas réservée aux seuls étudiants francophones. Les participants enverront le texte de leur présentation par avance, rédigé en français ou en anglais, langues des discussions.​

La journée se tiendra par visioconférence

-----------

On May 14, 2021, the Jean-Jacques Rousseau Society will organize the second Young Rousseauists Conference.

It is reserved for doctoral/PhD students who work on the writings and thought of Jean-Jacques Rousseau, but also on its contexts and its receptions. Each of the six doctoral students will be able to present their work to their Rousseauist colleagues, members of the Society and an extended public, and submit it for discussion.

To participate in this day, interested doctoral/PhD students must send by 15 March 2021, to the Society's email address (info@sjjr.ch) a curriculum vitae and a letter of presentation of their thesis topic (between 4,000 and 10,000 characters), written in French or English. Candidates can also send a chapter of their thesis.

This conference is not reserved for French-speaking students only. The selected PhD students will send the text of their presentation in advance, written in French or in English, languages of the discussions.

The meeting will be held by videoconference​​​​