Journée d’études : "Sport et société: le sport et les représentations de l'altérité dans le monde à l'époque contemporaine" (Clermont-Ferrand)

Sport et société: le sport et les représentations de l'altérité dans le monde à l'époque contemporaine" (Clermont-Ferrand)"/>

Maison des Science de l'Homme de Clermont-Ferrand

Journée d’études : "Sport et société: le sport et les représentations de l'altérité dans le monde à l'époque contemporaine"

Université Clermont Auvergne – CELIS (Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique)

23 octobre 2020

PRÉSENTATION

Le sport occupe dans la société contemporaine une place importante, au carrefour des échanges et des réseaux de socialité. Plus que jamais, depuis le début des années 2000, les figures du sportif/sportive incarnent les nouveaux héros/héroïnes, tournés vers la vie, ceux qui trouvent les moyens de se sortir d’une condition difficile imposée par la crise économique et sociale. La littérature et le journalisme se sont approprié la figure du sportif qui, progressivement, en est devenu un personnage à part entière jusqu’à porter des codes et révéler du sens, caractéristiques de pratiques sociales.

Sans exclusive de genre, nous proposons d’interroger les écritures du sport qui nourrissent les imaginaires et l’étude interdisciplinaire des représentations sociales dans une démarche sociopoétique. C’est-à-dire la façon dont tout récit (littérature, presse, bande dessinée) s’appuie, consciemment ou inconsciemment, sur les représentations sociales du sport. Replacées dans leur contexte socio-historique, leur signification éclaire la façon dont un auteur les utilise pour analyser la société.

Dans le cadre de cette problématique nous souhaitons particulièrement interroger les caractères de l’altérité dans le sport : l’autre sportif/sportive (le sportif/sportive au milieu des êtres humains), l’autre nation et bien sûr la présence de l’autre étranger. Face à ces figures de l’altérité, acteurs et spectateurs du sport construisent des représentations sociales. Ainsi, le sport participe de la représentation de la société, parfois contradictoire, selon qu’à travers les récits qui en sont faits, il accorde une place à l’altérité ou la rejette (peut-on imaginer qu’à l’acceptation de l’altérité correspond une compétition apparentée au jeu et que de son refus découle un rapport plus conflictuel ?).

Désormais, le récit sportif fait une grande place à l’individu sportif au détriment du sport comme pratique collective. L’importance donnée à l’individu implique celle du corps, qui engendre la création d’un espace mental, où la personnification poussée à l’extrême s’accompagne de mécanismes subtils liés à la société et à la consommation de masse. Comment, dès lors, perçoit-on le corps de l’autre ? À quels stratagèmes l’autre a-t-il recours pour faire de son corps celui d’un sportif perçu comme tel ? Différencie-t-on le corps de l’athlète selon qu’il est autochtone ou étranger ? Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’être étranger dans une codification des rapports sociaux tels que ceux définis par le sport ? La présence de l’altérité dans le sport conduit-elle systématiquement à l’examen politique des rapports sociaux ?

Sur la base de ces interrogations nous souhaitons réunir des chercheurs spécialistes des questions de représentations sociales et de sport qui analyseront, pour la période comprise entre le début des années 2000 et aujourd'hui, des corpus littéraires (roman, BD, romans graphiques) et de presse (écrite, nouveaux médias écrits) de pays où la pratique sportive est constitutive de la société contemporaine et où l’immigration est, au temps présent, un fait social important.

Cette journée d’études, le premier volet d’une recherche collective organisée à l’UCA par Nicolas Violle (UCA/CELIS) et Pierpaolo Naccarella (UPEC/IMAGER), devrait être suivi d’une seconde journée d’études sur les mêmes problématiques, permettant un développement large de ces questions.

Nous vous prions de bien vouloir nous adresser votre proposition avant le 15 avril 2020 sous la forme d’une brève présentation (entre 300 et 400 mots), d’orientations bibliographiques et d’une brève présentation biographique (150 mots + 3 publications).

Communication de l’avis du Comité d’organisation : fin mai 2020.

Organisateurs :

Nicolas Violle (UCA/CELIS), nviolle@yahoo.fr

Pierpaolo Naccarella (UPEC/IMAGER), pierpaolo.naccarella@u-pec.fr

Comité scientifique :

Juan de Dios Torralbo Caballero (Universidad de Córdoba, Espagne),

João Tiago Lima (Université Evora/CICP, Portugal),

Assia Mohssine (UCA/CELIS),

Pierpaolo Naccarella (UPEC/IMAGER),

Daniel Rodrigues (UCA/CELIS),

Nicola Sbetti (Université de Bologne, Italie),

Nicolas Violle (UCA/CELIS).

Langues de communication : français, italien, anglais

Langues de publication : français ou italien

Nous proposerons aux communicants de publier leurs communications sous forme de chapitre d'un ouvrage à paraître à une date qui leur sera communiquée ultérieurement (entre 20 000 et 30 000 caractères), après évaluation par un comité de lecteur.