L'autre et l'ailleurs : altérités et imaginaires (Paris Sorbonne)

Sorbonne Université - Faculté des Lettres

JOURNÉE D'ÉTUDES ED3

REPRÉSENTATION DE LA CRUAUTÉ.

Sorbonne Université (Faculté des Lettres) - septembre 2020 (date à confirmer)

École doctorale 3 - Littératures française et comparée

« Homo sum : humani nihil a me alienum puto »

TÉRENCE

La représentation de l’Autre est une question centrale de la littérature. Que l’on parte ailleurs rencontrer « l’Autre », dans une quête de l’inconnu propice à tous les rêves, inspirant la séduction ou l’effroi ; ou que l’Autre arrive chez « Nous », et perturbe le quotidien, amène nécessairement des dangers, des savoirs, des désirs nouveaux. Or, la représentation de l’autre n’est jamais une simple description naturelle : au contraire elle appartient (et participe) à la construction collective de l’altérité qui structure les mythes et les récits de toute société, exprimant ses désirs, ses refoulements, ses craintes et ses préjugés. C’est au contact de l’altérité que le Même –le nous –se crée et se structure, renforçant consciemment ou inconsciemment le sentiment de communauté. Qu’il s’agisse d’inspirations orientalistes, d’évocations oniriques, de récits de voyages ou d’écrits postcoloniaux ; la littérature de l’altérité témoigne de l’évolution de l’imagination des sociétés et des réactions collectives face à l’étrange et à l’étranger (fantastique ou historique). Elle rend compte aussi des réactions face aux sentiments ou sensualités étranges, anormales – la psychanalyse ayant même reconnu dans l’Autre, l’inquiétante étrangeté de l’inconscient. Le thème de l’altérité se renouvelle d’autant plus aujourd’hui dans le contexte très particulier de la mondialisation et du développement du tourisme de masse à partir de la seconde moitié du XXe siècle.

Nous pourrons ainsi nous intéresser à la manière dont la littérature représente l’autre, ce qui informe et déforme le regard porté sur autrui – en particulier pour le genre du récit de voyage – dans le jeu à l’œuvre entre logique référentielle et tentation fictionnelle. Mais, à l’inverse, dans quelle mesure l’autre ne permet-il pas de construire en miroir une image de l’auteur et de la société dans laquelle il vit, inversant dès lors ce même rapport d’étrangeté?

Nous accepterons des travaux portant sur : l’orientalisme, littérature et exotisme ; l’image de soi, image de l’autre ; les voyages en littérature : l’ailleurs réel, l’ailleurs fantasmé ; imaginations (collectives) et rêveries de l’ailleurs ; et sur la différence au sens large.

*

Soumission des propositions de communication :

Longueur maximale des propositions : 250 mots

Clôture des candidatures : 20 juin 2020

Adresse d'envoi : doctoralesed3@gmail.com

*

Organisation :

Florence Hafner, Marta Jordana, Hélène Köll,

Marie Lecrosnier- Wittkowsky

*

Bibliographie indicative :

