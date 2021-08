Identité, Altérité et Hybridité dans la littérature espagnole contemporaine (Artois)

Arras et à distance

Appel à communication



Journée d’étude: Identité, Altérité et Hybridité dans la littérature espagnole contemporaine

Organisation: Isabelle Billoo et Carmen Pineira-Tresmontant

Textes et Cultures (EA 4028), équipe interne COTRALIS





Arras, le 26 novembre 2021 - Université d’Artois & Zoom

Date limite d’envoi des propositions: le 30 septembre 2021

Suite aux mouvements migratoires à destination d’une Europe devenue le berceau de cadavres vivants (Expression empruntée à Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme), une nouvelle écriture voit le jour depuis le XXIème Siècle. Dans ce contexte de pluralités et de diversité où notamment l’Espagne reste soumise à une négociation d’identités qui transgressent les frontières, une littérature où la hétérogénéité culturelle d’auteurs nés dans un ailleurs qui continue à les habiter commence à percer dans le paysage littéraire hispanique.

Hétérogène, multiculturel et contradictoire, ce visage affiché par l’Espagne aujourd’hui démentirait toute hispanité uniforme. En effet, la multiplicité des identités de ces auteurs, enfants d’immigrés, dévoile l’ambivalence des défis identitaires. De part leur appartenance culturelle, souvent double, la production littéraire de cette génération hybride interroge aussi bien leur forme esthétique composite que leurs langues mixtes, voire impures, qui peinent souvent à englober leur étant dans une expression qui en donnerait une définition satisfaisante. De ce fait, leur expression dévoilerait donc d’étranges identités où la connaissance, la méconnaissance et la reconnaissance s’affrontent. Sous leur plume, le texte se livre aux lecteurs comme « l’enjeu d’une recherche difficile » (P. Sansot, Poétique de la ville) où survivent des sujets à part qui ne sont «ni citoyen, ni étranger, ni vraiment du côté du Même, ni totalement du côté de l’Autre (…), sans lieu, déplacé, inclassable » (Préface de Pierre Bourdieu, in A. Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, L’illusion Provisoire).

Axes de recherche:

- Les manifestations de l’altérité dans la littérature espagnole contemporaine

- Le sujet hybride et son mode de fonctionnement dans les corpus polyphoniques

- Quelles seraient les motivations de ces expressions hybrides? Sont-elles motivées par le désordre, la transgression ou l’excès?

- La réception du récit polyphonique: vers un nouveau pacte de lecture et/ou de traduction



Modalités de soumission:

Les propositions de communication (interventions de 30 minutes, en français ou en espagnol)

sont à envoyer à Isabelle Billoo et Carmen Pineira-Tresmontant avant le 30 septembre 2021.

Elles devront inclure une brève fiche bio-bibliographique, un résumé et une précision quant au mode choisi (présentiel ou distanciel).

La journée d’étude se tiendra le 26 novembre 2021 en format hybride, à l’Université d’Artois/Arras pour le présentiel et via Zoom pour le distanciel. En cas de restrictions sanitaires, il est possible que la journée d’étude ait uniquement lieu en distanciel.

Contact: isabelle.billoo-cadoux@univ-lille.fr; carmen.pineira@univ-artois.fr