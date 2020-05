Limoges

Journée d’étude et workshop (English & Spanish versions below)

Université de Limoges, Faculté de Lettres et Sciences Humaines

« Traduire le chant flamenco »

Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020

Organisatrices : Anne-Sophie Riegler et Vinciane Trancart (EHIC)

Appel à contributions

Le Laboratoire Espaces Humains et Interactions Culturelles (EA 1087) de l’Université de Limoges organise une journée d’étude et un workshop autour de la traduction du chant flamenco. Cette manifestation s’inscrit dans le prolongement du télé-atelier de traduction de coplas flamencas qui, depuis 2019, s’attache à traduire la Antología del Cante Flamenco dirigée par Perico el del Lunar (Hispavox, 1958, téléchargeable gratuitement).

La recherche ici engagée prend son point de départ dans le constat d’un manque et d’une nécessité : traduire le flamenco en cherchant à allier rigueur scientifique, caractère poétique et chantabilité. Il est en effet paradoxal que les traductions réalisées jusqu’à aujourd’hui soient exclusivement écrites, alors que le flamenco est un art fondamentalement oral. Ainsi les traductions existantes accordent-elles le plus souvent la priorité à l’aspect littéral ou à une certaine poéticité. Et même si les traductions libres sont rares (Bois : 2016), la recherche de chantabilité l’est plus encore : seul Vicente Pradal ambitionne ouvertement de s’approcher du « cantabile » (2014). Ces traductions sont généralement conçues pour être lues en dehors des performances (exception faite des programmes de concert, Fraissinet-Savy : 1995, 1996, 2002). Néanmoins, tant pour les chercheurs que pour les aficionados au flamenco, ou même pour les mélomanes intéressés par ce genre esthétique de renommée internationale, comprendre les textes interprétés constitue un réel besoin, les chanteurs y accordant eux-mêmes une grande importance. La journée d’étude et le workshop envisagés visent à offrir quelques réponses à ce besoin.

La manifestation s’articulera autour de deux versants complémentaires : l’un scientifique, l’autre artistique. Il s’agira à la fois d’exposer et de commenter des traductions, et de s’essayer à leur mise en chant et / ou en musique.

La journée d’étude (24/09) sera consacrée à la présentation de communications.

Le workshop (25/09) sera dédié à la traduction collective et offrira un espace pour des interprétations vocales.

Aussi ces journées sont-elles ouvertes à la fois à des chercheurs (pouvant inscrire leur travail dans des disciplines variées, comme les langues et littératures romanes, la linguistique, l’histoire, la philosophie, les arts du spectacle…), à des spécialistes de la traduction et à des artistes (flamencos ou non). Le cadre de la réflexion sera pluridisciplinaire et théorico-pratique.

Les pistes de travail proposées sont les suivantes :

Traduction et commentaire de cantes

Au cours de la journée d’étude, il s’agira de présenter une ou des traductions de cantes et d’en fournir un commentaire incluant l’histoire des coplas et de leurs interprétations, un état des lieux des variantes, une justification de choix de traduction, ou encore une comparaison avec des versions antérieures. Toutes les propositions de traductions et commentaires à partir de sources orales transcrites pourront être examinées par les organisatrices, même si une priorité sera accordée aux travaux centrés sur la Antología del Cante Flamenco (Hispavox, 1958).

Lors du workshop, nous réfléchirons à la traduction de nouvelles coplas issues de cette même anthologie. Des interprétations chantées de ces traductions pourront alors être proposées.

Histoire et analyse des sources

L’on abordera utilement l’histoire et l’analyse des sources orales traduites, en particulier celles de la Antología del Cante Flamenco (Hispavox, 1958), afin d’apporter des éclairages sur l’enregistrement et ses origines (orales ou écrites).

Transcription

La traduction de la littérature orale serait bien plus ardue sans une opération préalable de transcription. Celle-ci permet de fixer une forme et d’en laisser une trace mais suppose d’opérer des choix qui trahissent l’original chanté et ses variantes. Il faudra s’y intéresser de façon concrète.

Traductologie

La traduction du chant soulève des interrogations spécifiques qui touchent le sens et la forme. On se posera la question des choix et des priorités à établir quant à la traduction des registres de langue, des gitanismes, des andalousismes, des spécificités métriques, des critères de chantabilité, etc.

Réflexion sur les traductions antérieures

On pourra s’intéresser aux traductions vers le français, l’anglais ou d’autres langues. Ces réflexions pourront être intégrées aux différentes communications ou faire l’objet de propositions spécifiques.

Langues acceptées pour les communications

Français, anglais, espagnol

Approche performative

Cette piste de travail s’adresse aux artistes. Invitation est faite aux chanteurs qui le souhaiteraient, flamencos ou non, de s’essayer à interpréter des coplas traduites en français. Ces interprétations pourront soit donner lieu à un concert clôturant la journée d’étude (24/09), soit être présentées lors du workshop (25/09).

Le choix du genre musical est libre, ainsi que la formation instrumentale (possibilité d’intervenir a capella ou avec accompagnement). Les traductions effectuées étant ordonnées à un objectif de chantabilité des coplas, il s’agira d’en proposer une forme possible.

Nota Bene : 1) Des traductions pourront être envoyées aux artistes en amont (sur demande).

2) Les artistes professionnels pourront demander un cachet (envoyer un devis).

Lieu de la manifestation

Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Université de Limoges

Campus Vanteaux

39E Rue Camille Guérin

87036 Limoges

Dates importantes

Date limite de soumission des interventions : 28 juin 2020

Réponse aux auteurs : 13 juillet 2020

Notification du programme : 8 septembre 2020

Les propositions comportant un titre, un résumé (250 mots maximum) et une bio-bibliographie (250 mots maximum) sont à envoyer dans un unique fichier PDF intitulé Nom_Flamenco_Limoges aux deux responsables scientifiques, au plus tard le 28 juin :

Anne-Sophie Riegler : annesophie.riegler@gmail.com

Vinciane Trancart : vinciane.trancart@unilim.fr

Url de référence : https://www.unilim.fr/ehic/

Nota Bene : Étant donné les incertitudes concernant la réouverture des frontières, la présentation de communications par vidéoconférence pourra être envisagée si besoin.

Bibliographie indicative (sélection)

Traductions de coplas et letras flamencas en français

ANONYME, (1896), Chansons populaires de l’Espagne, Paris, A. Charles, http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000055840&page=1 [consultation: 2019-10-31].

ANONYME, (1946), 333 coplas populaires suivies de 33 coplas sentencieuses du folklore andalou, Paris, Charlot.

BOIS, M. (2016), Le flamenco dans le texte. Grand chant et poésie populaire, Biarritz [Paris], Atlantica [Max Fourny].

DUMAS, D. (ed.) (1973), Chants flamencos. Coplas flamencas, Paris, Aubier Montaigne.

FRAISSINET-SAVY, C. (1995), Flamenco à la Cité. Notes de programme et traductions, Paris, Cité de la musique.

— (1996), L’Andalousie, musiques traditionnelles, musiques gitanes : notes de programme et traductions, Paris, Cité de la musique.

— (2002), Flamenco : créativité ou innovation ? Notes de programme et traductions, Paris, Cité de la musique.

JOULIA, M. (2001), Je me consume. 2, Coplas flamencas, introduction de Jean-Yves Bériou, Barcelone, Laüt.

LÉVIS MANO, G. (ed.) (2016), Coplas, poèmes de l’amour andalou / traduit de l’espagnol par Guy Lévis Mano ; illustrations de Javier Vilató, 5a, Paris, Éditions Allia.

PRADAL, V. (2014), 100 coplas flamencas, Toulouse, Sables.

PRIETO, J.-R. (1996) Je me consume. Coplas flamencas, introduction de Jean-Yves Bériou. Barcelone, Laüt.

VIDAL, R.-J. (1992), Coplería flamenca: coplas et letras, bilingue, Hyères, L’Or des îles.

Anthologies de coplas en espagnol

BALMASEDA Y GONZÁLEZ, M. (2019), Primer cancionero de coplas flamencas populares, Australie, Wentworth Press.

Fernández Bañuls, J. A. et Pérez Orozco, J. M. (eds.) (1983) La poesía flamenca lírica en andaluz. Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento.

MACHADO Y ÁLVAREZ, A. (1881), Coleccion de cantes flamencos recogidos y anotados por Demófilo, Sevilla, [s.n.] (Impr. y Lit. de el Porvenir), http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000200630&page=1 [Consultation : 2019-09-06].

Rodríguez Marín, F. (1882), Cantos populares españoles, https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=17015 [Consultation : 2019-09-06].

Traduction et chanson

ABBRUGIATI, P. (Dir.), (2017), Réécriture et chanson, collection Chants Sons, Presses universitaires de Provence (PUP).

BOSSEAUX, C. (2011), « Song Translation », in Handbook in Translation Studies (eds). Kirsten Malmkjær and Kevin Windle. Oxford University Press, p. 183-197.

ESPAGNE, M. (2013), « La notion de transfert culturel », Revue Sciences/Lettres [En ligne], URL : http://journals.openedition.org/rsl/219 ; DOI : 10.4000/rsl.219

FRANZON (2008), « Choices in Song Translation ». The Translator. 14.2, p. 373-399.

GORLEE, L. D., ed. (2005), Song and Significance: virtues and Vices of Vocal Translation. Amsterdam and New York, Rodopi.

HEWITT, E. (2000), « A study of pop song translations ». Perspectives: Studies in Translatology, 8 (3), p. 187-195, http://dx.doi.org/10.1080/0907676X.2000.9961387

LOW, P. (2003), « Singable translations of songs ». Perspectives: Studies in Translatology. 11 (2), p. 87-103.

— (2008), « Translating Songs that Rhyme », Studies in Translation Theory and Practice, 16 (1-2), p. 1-20.

MOSSOP, B. (2013), « Singing in unknown languages: a small exercise in applied translation theory », in Special issue of JoSTrans, The Journal of Specialised Translation, 20, https://www.jostrans.org/issue20/art_mossop.pdf

Sitographie

http://www.flamencoweb.fr

https://www.lesondesdumonde.fr/

http://translatingmusic.com

Study Day and Workshop

University of Limoges (France), Faculty of Letters and Human Sciences

“Translating Flamenco Songs”

Thursday 24 September 2020 and Friday 25 September 2020

Organisers: Anne-Sophie Riegler and Vinciane Trancart (EHIC)

Call for contributions

The EHIC laboratory (Human Spaces and Cultural Interaction, EA 1087) of the University of Limoges in France is organizing a study day and a workshop on the translation of flamenco song. This event is the extension of the distance workshop of flamenco translation, which has been translating from 2019 An Anthology Of Cante Flamenco (Perico el del Lunar, 1958).

This research takes its starting point from the observation of a lack and a need: translating flamenco through a combination of scientific rigor, poetic character and singability. It is indeed paradoxical that translations up until today have been exclusively written, whereas flamenco is fundamentally oral. Thus, existing translations most often give priority to the literal aspect or to a certain poeticity. Moreover, even if free translations are infrequent (Bois: 2016), the search for singability is even more rare: only Vicente Pradal openly aspires to aim for the “cantabile” (2014). These translations are generally designed to be read apart from performances (except concert programs: 1995, 1996 and 2002). However, for both researchers and flamenco aficionados, and even for music lovers interested in this internationally-renowned aesthetic genre, an understand of texts as sung is a real need, because singers themselves attach great importance to them. The planned study day and workshop aim to meet some of this need.

The event will revolve around two complementary approaches: one scientific, the other artistic. It will involve both exposing and commenting on translations, and trying to put them into song and / or music.

The study day (24 September) will be dedicated to the presentation of research.

The workshop (25 September) will be dedicated to collective translation and will provide space for vocal interpretations.

These days are therefore open to researchers (from various disciplines, such as languages, literatures, linguistics, history, philosophy, arts, etc.), to specialists of translation and to artists (flamenco or not). The framework for collective thinking will be multidisciplinary and theoretical-practical.

The proposed lines of work are as follows:

Translation and commentary of cantes

During the study day, the aim will be to present one or more translations of cantes and provide commentaries including the history of the coplas and their interpretations, an inventory of variants, a justification of translation choices, or even a comparison with earlier versions. The organizers will examine all proposals for translations and comments from transcribed oral sources, although priority will be given to works focusing on An Anthology Of Cante Flamenco (Perico el del Lunar, 1958).

During the workshop, we will translate more coplas from this anthology. Sung interpretations of these translations may then be offered.

History and analysis of sources

We will approach the history and analysis of oral sources, in particular those of An Anthology Of Cante Flamenco (Perico el del Lunar, 1958), in order to shed light on the recording and its oral or written origins.

Transcription

The translation of oral literature would be much more difficult without a prior transcription process. This process makes it possible to fix a form and to leave a trail but supposes the making of choices, which betray the original song and its variants. It will be necessary to study this point in a concrete way.

Traductology

Song translation raises specific questions that affect meaning and form. We will ask ourselves which choices to make and priorities to establish with regard to the translation of language registers, gypsy and Andalusian manners of speech, metric aspects, singability parameters, etc.

Reflection on previous translations

We will be interested in translations into French, English or other languages. These reflections can be incorporated into the various papers or be the subject of specific proposals.

Performative approach

This line of work applies to artists. Singers (flamenco or not) may interpret translated coplas. These interpretations may result either in a concert closing the study day (24 September), or may be presented during the workshop (25 September). Musical genre is open, as well as instrumental group (possibility of a capella or with accompaniment).

Nota Bene: 1) Artists can ask for translations in advance.

2) Professional artists can request an estimated fee.

Languages ​

French, English, Spanish

Event venue

Faculty of Letters and Human Sciences, University of Limoges

Campus Vanteaux

39E Rue Camille Guérin

87036 Limoges

France

Important dates

Submission Date: June 28, 2020

Response to the authors: July 13, 2020

Program notification: September 8, 2020

Proposals with a title, an abstract (250 words maximum) and an academic biography (250 words maximum) are to be sent in a single PDF file called Name_Flamenco_Limoges to the two scientific organisers, no later than June 28.

Anne-Sophie Riegler: annesophie.riegler@gmail.com

Vinciane Trancart: vinciane.trancart@unilim.fr

Reference url: https://www.unilim.fr/ehic/

Nota Bene: Given the uncertainties regarding the reopening of borders, the presentation of communications by videoconference may be considered if necessary.

Indicative bibliography (selection)

Translations of flamenco songs in French

ANONYMOUS, (1896), Chansons populaires de l’Espagne, Paris, A. Charles, http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000055840&page=1 [consultation: 2019-10-31].

ANONYMOUS, (1946), 333 coplas populaires suivies de 33 coplas sentencieuses du folklore andalou, Paris, Charlot.

BOIS, M. (2016), Le flamenco dans le texte. Grand chant et poésie populaire, Biarritz [Paris], Atlantica [Max Fourny].

DUMAS, D. (ed.) (1973), Chants flamencos. Coplas flamencas, Paris, Aubier Montaigne.

FRAISSINET-SAVY, C. (1995), Flamenco à la Cité. Notes de programme et traductions, Paris, Cité de la musique.

— (1996), L’Andalousie, musiques traditionnelles, musiques gitanes : notes de programme et traductions, Paris, Cité de la musique.

— (2002), Flamenco: créativité ou innovation? Notes de programme et traductions, Paris, Cité de la musique.

JOULIA, M. (2001), Je me consume. 2, Coplas flamencas, introduction de Jean-Yves Bériou, Barcelone, Laüt.

LÉVIS MANO, G. (ed.) (2016), Coplas, poèmes de l’amour andalou, Paris, Allia.

PRADAL, V. (2014), 100 coplas flamencas, Toulouse, Sables.

PRIETO, J.-R. (1996) Je me consume. Coplas flamencas, Barcelone, Laüt.

VIDAL, R.-J. (1992), Coplería flamenca: coplas et letras, Hyères, L’Or des îles.

Anthologies of coplas in Spanish

BALMASEDA Y GONZÁLEZ, M. (2019), Primer cancionero de coplas flamencas populares, Australia, Wentworth Press.

Fernández Bañuls, J. A. et Pérez Orozco, J. M. (eds.) (1983) La poesía flamenca lírica en andaluz, Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento.

MACHADO Y ÁLVAREZ, A. (1881), Coleccion de cantes flamencos recogidos y anotados por Demófilo, Sevilla, [s.n.] (Impr. y Lit. de El Porvenir), http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000200630&page=1 [Consultation: 2019-09-06].

Rodríguez Marín, F. (1882), Cantos populares españoles, https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=17015 [Consultation: 2019-09-06].

Translation and song

ABBRUGIATI, P. (Dir.), (2017), Réécriture et chanson, Chants Sons, Presses universitaires de Provence (PUP).

BOSSEAUX, C. (2011), “Song Translation”, in Handbook in Translation Studies (eds). Kirsten Malmkjær and Kevin Windle. Oxford University Press, p. 183-197.

ESPAGNE, M. (2013), “La notion de transfert culturel”, Revue Sciences/Lettres, http://journals.openedition.org/rsl/219; DOI: 10.4000/rsl.219

FRANZON (2008), “Choices in Song Translation”. The Translator. 14.2, p. 373-399.

GORLEE, L. D., ed. (2005), Song and Significance: virtues and Vices of Vocal Translation. Amsterdam and New York, Rodopi.

HEWITT, E. (2000), “A study of pop song translations”. Perspectives: Studies in Translatology, 8 (3), p. 187-195, http://dx.doi.org/10.1080/0907676X.2000.9961387

LOW, P. (2003), “Singable translations of songs”. Perspectives: Studies in Translatology. 11 (2), p. 87-103.

— (2008), “Translating Songs that Rhyme”, Studies in Translation Theory and Practice, 16 (1-2), p. 1-20.

MOSSOP, B. (2013), “Singing in unknown languages: a small exercise in applied translation theory”, in Special issue of JoSTrans, The Journal of Specialised Translation, 20, https://www.jostrans.org/issue20/art_mossop.pdf

Sitography

http://www.flamencoweb.fr

https://www.lesondesdumonde.fr/

http://translatingmusic.com

Jornada de estudio y taller

Université de Limoges (Francia), Faculté de Lettres et Sciences Humaines

«Traducir el cante flamenco»

Jueves 24 y viernes 25 de septiembre de 2020

Organizadoras: Anne-Sophie Riegler y Vinciane Trancart (EHIC)

Llamada para propuestas

El Laboratorio Espacios Humanos e Interacciones Culturales (EHIC, EA 1087) de la Universidad de Limoges (Francia) organiza una jornada de estudio y un taller sobre la traducción del cante flamenco. Esta manifestación prolonga la tarea de los miembros del taller de traducción de coplas flamencas que, desde 2019, traducen la Antología del Cante Flamenco dirigida por Perico el del Lunar (Hispavox, 1958).

Este proyecto parte de la constatación de una carencia y una necesidad: traducir el flamenco con rigor científico, carácter poético y búsqueda de cantabilidad. Hasta hoy, paradójicamente, solo se han llevado a cabo traducciones escritas en francés, aunque el flamenco es un arte oral por esencia. Así, las traducciones existentes suelen conceder prioridad a la dimensión literal o a cierta poeticidad. Bien es cierto que las traducciones «libres» son escasas (Bois: 2016), pero la búsqueda de cantabilidad lo es más todavía: Pradal es el único en explicitar un deseo de aproximarse a lo «cantábile» (2014). La mayoría de estas traducciones se han publicado para una lectura fuera de las actuaciones (excepto los programas de concierto, Fraissinet-Savy: 1995, 1996, 2002). No obstante, tanto para los investigadores como para los aficionados no hispanohablantes, el entender los textos interpretados se ha convertido en una verdadera necesidad, ya que les propios cantaores les otorgan gran importancia. Por eso, esta jornada de estudio y este taller pretenden ofrecer algunas respuestas a esta necesidad.

El evento tendrá dos facetas complementarias: una científica y otra artística. Se tratará tanto de exponer y comentar traducciones como de cantarlas y añadir música.

Durante la jornada de estudio (24/09), se presentarán comunicaciones.

El taller (25/09) ofrecerá un espacio para la traducción colectiva de algunas coplas e interpretaciones vocales.

Así, pueden presentar su candidatura tanto investigadores (de disciplinas tan variadas como filología, lingüística, historia, filosofía, artes escénicas…) como especialistas de la traducción y artistas (flamencos o no). El marco de la reflexión es pluridisciplinar y teórico-práctico.

Se proponen los siguientes ejes de investigación:

Traducción y comentario de cantes

En la jornada de estudio, se presentarán traducciones y se propondrán comentarios incluyendo la historia de coplas y sus interpretaciones, un estudio de las variantes, una justificación de la traducción o análisis sobre traducciones anteriores. Se examinarán todas las propuestas de traducciones y comentarios a partir de fuentes orales transcritas, aunque se dé preferencia a los trabajos centrados en la Antología del Cante Flamenco (Hispavox, 1958).

Durante el taller, se reflexionará sobre la traducción de nuevas coplas sacadas de la misma antología y se ofrecerán interpretaciones cantadas de estas nuevas traducciones.

Historia y análisis de las fuentes

Se analizarán las fuentes orales traducidas para poner de relieve la historia de las grabaciones y sus orígenes (orales o escritos), particularmente, pero no solo, en el caso de la Antología del Cante Flamenco (Hispavox, 1958).

Transcripción

La traducción de la literatura oral sería mucho más difícil sin una labor previa de transcripción. Esta permite fijar una forma y dejar una huella, pero supone hacer elecciones que traicionan el original cantado y sus variantes. Hará falta interesarse por este asunto.

Traductología

La traducción del cante conlleva interrogaciones específicas tanto sobre el sentido como sobre la forma de los textos. Será necesario reflexionar sobre las elecciones y prioridades imprescindibles en cuanto a la traducción de niveles de lenguaje, gitanismos, andalucismos, especificidades métricas, criterios de cantabilidad, etc.

Reflexión sobre las traducciones anteriores

Será posible analizar otras traducciones al francés, al inglés o a otros idiomas. Estas reflexiones podrán insertarse en las diferentes ponencias o dar lugar a propuestas específicamente dedicadas a este tema.

Lenguas aceptadas para las comunicaciones

Francés, inglés, español

Actuación

Este eje de trabajo concierne a los artistas, cantaores o cantantes, flamencos o no, que quieran interpretar coplas traducidas al francés. Tales interpretaciones podrán dar lugar a una sesión después de la jornada de estudio (24/09) o durante el workshop (25/09).

Los artistas podrán elegir el género musical y los instrumentos que los acompañen (posibilidad de cantar a capela o con acompañamiento). Cantarán las coplas traducidas para este propósito, ofreciendo así una interpretación posible de ellas.

Nota Bene: 1) Será posible mandar traducciones con antelación a los artistas que lo requieran.

2) Los artistas profesionales podrán pedir honorarios (mandar presupuesto).

Lugar del evento

Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Université de Limoges

Campus Vanteaux

39E Rue Camille Guérin

87036 Limoges

Francia

Fechas importantes

Fecha límite para mandar propuestas: 28 de junio de 2020

Respuesta a los autores: 13 de julio de 2020

Difusión del programa: 8 de septiembre de 2020

Las propuestas constarán de un título, un resumen (250 palabras como máximo) y una biobibliografía (250 palabras como máximo) y se mandarán a las dos responsables científicas, en un único documento pdf titulado Apellido_Flamenco_Limoges, antes del 28 de junio de 2020:

Url de referencia: https://www.unilim.fr/ehic/

Nota Bene: Debido a las incertidumbres en cuanto a desplazamientos internacionales, será posible organizar la presentación de comunicaciones por videoconferencia si fuera necesario.

Bibliografía indicativa (selección)

Traducciones de coplas y letras flamencas al francés

ANÓNIMO, (1896), Chansons populaires de l’Espagne, París, A. Charles, http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000055840&page=1 [consulta: 2019-10-31].

ANÓNIMO, (1946), 333 coplas populaires suivies de 33 coplas sentencieuses du folklore andalou, París, Charlot.

BOIS, M. (2016), Le flamenco dans le texte. Grand chant et poésie populaire, Biarritz [París], Atlantica [Max Fourny].

DUMAS, D. (ed.) (1973), Chants flamencos. Coplas flamencas, París, Aubier Montaigne.

FRAISSINET-SAVY, C. (1995), Flamenco à la Cité. Notes de programme et traductions, París, Cité de la musique.

— (1996), L’Andalousie, musiques traditionnelles, musiques gitanes : notes de programme et traductions, París, Cité de la musique.

— (2002), Flamenco: créativité ou innovation? Notes de programme et traductions, París, Cité de la musique.

JOULIA, M. (2001), Je me consume. 2, Coplas flamencas, Barcelone, Laüt.

LÉVIS MANO, G. (ed.) (2016), Coplas, poèmes de l’amour andalou / traduit de l’espagnol par Guy Lévis Mano ; illustrations de Javier Vilató, 5a, París, Éditions Allia.

PRADAL, V. (2014), 100 coplas flamencas, Toulouse, Sables.

PRIETO, J.-R. (1996) Je me consume. Coplas flamencas, Barcelone, Laüt.

VIDAL, R.-J. (1992), Coplería flamenca: coplas et letras, Hyères, L’Or des îles.

Antologías de coplas en español

BALMASEDA Y GONZÁLEZ, M. (2019), Primer cancionero de coplas flamencas populares, Australie, Wentworth Press.

Fernández Bañuls, J. A. et Pérez Orozco, J. M. (eds.) (1983) La poesía flamenca lírica en andaluz. Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento.

MACHADO Y ÁLVAREZ, A. (1881), Coleccion de cantes flamencos recogidos y anotados por Demófilo, Sevilla, [s.n.] (Impr. y Lit. de el Porvenir), http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000200630&page=1 [Consulta : 2019-09-06].

Rodríguez Marín, F. (1882), Cantos populares españoles, https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=17015 [Consulta : 2019-09-06].

Traducción y canción

ABBRUGIATI, P. (Dir.), (2017), Réécriture et chanson, Chants Sons, Presses universitaires de Provence (PUP).

BOSSEAUX, C. (2011), «Song Translation», in Handbook in Translation Studies (eds). Kirsten Malmkjær and Kevin Windle. Oxford University Press, p. 183-197.

ESPAGNE, M. (2013), «La notion de transfert culturel», Revue Sciences/Lettres [En Internet], URL: http://journals.openedition.org/rsl/219; DOI: 10.4000/rsl.219

FRANZON (2008), «Choices in Song Translation». The Translator. 14.2, p. 373-399.

GORLEE, L. D., ed. (2005), Song and Significance: virtues and Vices of Vocal Translation. Amsterdam and New York, Rodopi.

HEWITT, E. (2000), «A study of pop song translations». Perspectives: Studies in Translatology, 8 (3), p. 187-195, http://dx.doi.org/10.1080/0907676X.2000.9961387

LOW, P. (2003), «Singable translations of songs». Perspectives: Studies in Translatology. 11 (2), p. 87-103.

— (2008), «Translating Songs that Rhyme», Studies in Translation Theory and Practice, 16 (1-2), p. 1-20.

MOSSOP, B. (2013), «Singing in unknown languages: a small exercise in applied translation theory», in Special issue of JoSTrans, The Journal of Specialised Translation, 20, https://www.jostrans.org/issue20/art_mossop.pdf

Sitios Internet

http://www.flamencoweb.fr

https://www.lesondesdumonde.fr/

http://translatingmusic.com