Journée d'agrégation Voltaire et Garnier, Université de Bourgogne

L'Université de Bourgogne (Dijon) met en ligne 3 conférences d'agrégation liées aux programmes et aux méthodolgies des principales épreuves écrites et orales. Elles ont eu lieu le 23 octobre dernier et ont réuni :

Stéphanie Genand (Université de Bourgogne) :

"Voltaire en dissertation. Méthodologie de la composition française à partir de Zadig, Candide et l'Ingénu"

Richard Crescenzo (Université de Bourgogne) :

"Méthodologie de la leçon à partir d'Hippolyte et La Troade de Garnier".

Emmanuel Buron (Université de Rennes-2) :

"Dramaturgie du personnage dans Hippolyte et dans La Troade de Garnier"

Les captations filmées de ces conférences sont disponibles sur le médiaserveur de l'Université de Bourgogne…