Référence bibliographique : Journal of European Periodical Studies, Université de Ghent, 2020.

Vient de paraître: Journal of European Periodical Studies Vol 4 No 2 (2019): numéro spécial bilingue sur Les Périodiques comme médiateurs / Periodicals In-Between

Table des matières

DOSSIER THÉMATIQUE

Evanghelia Stead, Periodicals In-Between / Les Périodiques comme médiateurs

Alain Vaillant, La littérature, entre livre et périodique (19e–21e siècles)

Laurel Brake, Writing the Contemporary in the Periodical Press: Art and News 1893–1906

Béatrice Joyeux-Prunel, Internationalization through the Lens: Nineteenth- and Twentieth-Century Art Periodicals and Decentred Circulation

Poppy Sfakianaki, La revue Verve (1937–60): Un tremplin pour la carrière de Tériade dans les éditions d’art

Dounia Badini, Le Jeudi de la revue libanaise Shi‘r (1957–70): Un canal de médiologie du projet moderniste de Yûsuf al-Khâl (1917–87)

Fabio Guidali, Developing Middlebrow Culture in Fascist Italy: The Case of Rizzoli’s Illustrated Magazines

Marie-Ève Thérenty, L’esprit Gallimard: Stratégies médiatiques et dispositifs éditoriaux de Détective, Voilà et Marianne (1928–40)

ARTICLES

Charlotte D’Eer, Expanding Transnational Networks: The Impact of Internal Conflict on the Feminist Press in Dokumente der Frauen (1899–1902) and Neues Frauenleben (1902–17)

COMPTES RENDUS

Rio Matchett, Review of Catherine Clay, Time and Tide: The Feminist and Cultural Politics of a Modern Magazine (2018)

Nissa Ren Cannon, Review of Patrick Collier, Modern Print Artefacts: Textual Materiality and Literary Value in British Print Culture, 1890–1930s (2016)

Jolien Gijbels, Review of Megan Coyer, Literature and Medicine in the Nineteenth-Century Periodical Press: Blackwood’s Edinburgh Magazine, 1817–1858 (2017)

A propos de JEPS

JEPS (Journal for European Periodical Studies) est une revue bi-annuelle, évaluée par les pairs. Elle est consacrée à l'étude des périodiques européens du 17e siècle au présent. JEPS paraît en accès libre sur le site de l'Université de Gand (BE).