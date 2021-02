Josette Brun (dir.)

De l'exclusion à la solidarité. Regards intersectionnels sur les médias

Éditions du remue-ménage, 2021

EAN13 : 9782890916937

PRÉSENTATION

L’intersectionnalité, telle qu’élaborée par les féministes noires dans les années 1980, permet de réfléchir aux rapports de pouvoir dans leur complexe enchevêtrement. Au-delà d’un certain effet de mode, cette éthique est plus que jamais nécessaire pour comprendre le monde, à l’aube d’une décennie marquée par un virus ayant partout exacerbé la violence et les inégalités, et mis en évidence les systèmes de privilèges.

Et qu’arrive-t-il lorsque l’on porte ce regard attentif sur les médias ? Les textes rassemblés dans cet ouvrage explorent avec aplomb les questions de l’inclusion et de l’exclusion médiatiques. Que décoder du traitement média réservé au port du hijab dans le sport, aux agressions sexuelles à l’endroit des femmes noires et autochtones, ou encore, de la place de la sourditude et des transidentités dans l’espace public ? Un recueil qui amène son lot de réponses éclairantes et douloureuses, une rareté dans le paysage des études culturelles et médiatiques francophones.

SOMMAIRE

Josette Brun – Intersectionnalité et médias : de l’analyse à l’action

Kenza Bennis – Femmes musulmanes : quel message les médias relaient-ils ?

Kharoll-Ann Souffrant et Ingrid Guesdon – « La liberté d’importuner » comme privilège blanc et bourgeois : l’impensé de la couverture médiatique

Valérie Yanick – Enjeux intersectionnels de la visibilité trans dans les médias

Alexandra Barbeau et Stéphanie Defoy-Robitaille – Blanchité, cisgenrisme et hétéronormativité des relations publiques dans les téléséries Mirador et Scandal

Charles Ouellet et Anne-Sophie Gobeil – La masculinité blanche, angle mort de la couverture journalistique de l’attentat à la Grande Mosquée de Québec

Marilou St-Pierre, Bochra Manaï et Christopher Lavie Mienandy – Entre pratiques inclusives et islamophobie genrée : la médiatisation du hijab de course Décathlon en France

Adèle Clapperton-Richard et Catherine Laplante – Pluralité et altérisation des voix féminines à Femme d’aujourd’hui : les femmes blanches des régions et les femmes des Premières Nations

Karine Bertrand – L’œuvre documentaire d’Alanis Obomsawin et la voix des femmes autochtones

Geneviève Gagné, Véronique Walsh et Josette Brun – Décoloniser le journalisme : le cas des femmes autochtones victimes d’agressions sexuelles à Val-d’Or

Nathalie Bissonnette – La mobilisation des hommes pour prévenir la violence de genre : enjeux et défis intersectionnels

Gabrielle Caron – Le blogue Jesuisféministe.com est-il blanc ?

Célia Bensiali et Emory Shaw – Trois lieux d’expression pour les jeunes femmes racisées à Montréal : Amalgame, Tout le Hood en Parle et Racines

Laurence Parent et Véro Leduc – Handicap, sourditude et médias