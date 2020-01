Madrid

Jornada de estudios

«Infancia y maldad en la Literatura Hispánica Contemporánea»

La Universidad Complutense celebra esta jornada el 6 de marzo de 2020 en Madrid (España). El propósito es explorar diferentes formas de maldad ejercida por niños, presentes en teatro, novela, cuento y poesía contemporáneos en lengua española. Esa maldad puede adquirir formas diversas: violencia física o simbólica, criminal o no, enfermiza o no. Las herramientas de análisis pueden ser muy diversas (narratología, sociología, psiquiatría, psicología, psicoanálisis, estudios de género, etc.).



Las personas interesadas pueden enviar un título y resumen de las propuestas de comunicación de máximo 150 palabras junto a una breve biobibliografía de máximo 200 palabras a la dirección electrónica: samrod02@ucm.es antes del 4 de febrero de 2020.



Se comunicará la aceptación de propuestas el 6 de febrero.

Se prevé la publicación de un volumen colectivo con las propuestas seleccionadas.