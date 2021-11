Nouvelle traduction par Philippe Jaworski

Il y a ceux qui y débarquent, s’y précipitent, s’y abandonnent. Il y a ceux qui en reviennent, désillusionnés. New York, la ville où chacun a sa chance… Orphelin issu d’une famille fortunée, Jimmy Herf est contraint de devenir journaliste ; George Baldwin, avocat, enrichit son cabinet grâce à une juteuse affaire de dommages-intérêts ; Joe Harland, qu’on surnommait le « Sorcier de Wall Street », est fauché et alcoolique tandis que la petite Ellen grandit, se marie, devient une comédienne à succès et prend un amant. Au début du vingtième siècle, les destins de ces personnages s’entrecroisent ou s’entrechoquent. Tous sont emportés par le tumulte et le tintamarre incessants de Manhattan, tous y inscriront à leur manière leur histoire.

Cette nouvelle traduction de Manhattan Transfer, paru en France en 1928, restitue pleinement au plus célèbre roman de John Dos Passos son audacieuse expérimentation formelle et son rythme effréné, confinant au vertige, qui parviennent à capturer la ville elle-même.