Référence bibliographique : Joanna Rajkumar. Lignes sans réponses. Trois expériences poétiques des limites du langage, Classiques Garnier, collection "Perspectives comparatistes", 2020. EAN13 : 9782406090984. 2019, 730 p.



De la seconde moitié du XIXe à la fin du XXe, la question des limites du langage devient centrale dans la poésie européenne. Cherchant à écrire une langue muette des choses, Baudelaire, Hofmannsthal et Michaux font trois les trois une expérience poétique des limites du langage singulières et décisives. Entre rêve et maladie du langage, la quête d’un élargissement du monde aboutit au dépassement des limites de la poésie. De trajets en élans et en rebonds, les lignes sans réponses de la poésie renouvellent leur tracé à la source des arts et opèrent un déplacement des activités créatrices, dans lequel le geste et la danse offrent une voie d'accomplissement.

SOMMAIRE :

Remarques sur la présentation…………………………………………………………….......7

Introduction

Les limites du langage : une question centrale d’un siècle à l’autre...................... 13

L’expérience poétique des limites du langage entre le tracé et la vista.................. 14

Les limites du langage : une métaphore spatiale et temporelle...................................... 16

Avec la lettre : limites du langage et limites de l’écriture.................................................33

Trois poètes, deux métaphores : les limites du langage entre rêve et maladie......45

La « révolution du langage poétique » et un « carrefour de rencontres ».................. ....46

Première partie

Baudelaire, Hofmannsthal, Michaux et l’absolu poétique

Modernités et mythes de l’origine............................................................................... 69

Baudelaire, origine mythique de la modernité.................................................................70

Hofmannsthal, poète du lien dans la Vienne fin de siècle...............................................80

Henri Michaux : la modernité comme victoire sur l’inertie.............................................. 92

Un rapport double à la limite..................................................................................... 113

Figures du poète, héritages de Hugo.............................................................................114

Dualités, duplicités et postérités de Baudelaire........................................................... 134

Le « langage des choses muettes » et le Stilleben...................................................... 153

Extension du domaine poétique............................................................................... 175

Le sublime et l’indicible................................................................................................. 176

La métamorphose du problème des limites du langage............................................... 185

La poésie comme véhicule : le rythme et la vitesse..................................................... 199

Deuxième partie

La poésie à l’épreuve des limites du langage : poétiques de conciliation des contraires

Des humeurs de l’indicible à l’écriture de l’humour................................................ 233

Poétique du sang : le sang, figure de l’indicible et métaphore du lyrisme.................... 234

La mélancolie et l’humour entre gravité et légèreté, classicisme et modernité............ 269

Postures du poète, impostures du langage : le dandy, le misanthrope et le barbare... 288

La maladie comme métaphore.................................................................................. 311

La corruption du langage :

la maladie comme métaphore et la poésie comme symptôme..................................... 311

Des voix du pathologique aux signes de la libération....................................................361

Du rêve d’une langue universelle à une poétique anthropologique des limites du

langage........................................................................................................................ 405

L’expérience du visage et l’énigme de la bouche......................................................... 405

Figures animales et humanité en question : de l’ineffable aux fables du langage........ 434

Troisième partie

Des limites du langage aux limites de la poésie

Promesses du langage et réponses poétiques....................................................... 473

« Langage du rêve » et « rêve du langage »................................................................ 473

Des promesses du langage aux promesses de l’écriture :

le paradigme de la traduction....................................................................................... 499

Conscience de l’indicible et éthique du malentendu.............................................. 519

Métaphores et métamorphoses de l’idée de limite : des murailles au rivage............... 519

Langage et malentendu................................................................................................ 533

L’art, la manière et le geste.......................................................................................... 551

La littérature, l’art et les arts..................................................................................... 552

Une voie pour les limites du langage :

le geste et la danse comme accomplissement des limites........................................... 601

Conclusion

Vers une poétique de l’impondérable

Du bon usage de l’absolu : « le potentiel dynamogène de l’idée fausse »........... 647

Entre continuum et discontinuum................................................................................. 648

Consentir, renoncer, différencier................................................................................... 652

Poétique de l’impondérable....................................................................................... 654

La poésie « soudain élargissement du monde ».......................................................... 655

Le comparable et l’incomparable.................................................................................. 659

« Comme le corps parle plus loin que l’esprit ! ».......................................................... 660

Bibliographie.............................................................................................................. 667

Index des noms..........................................................................................................719

Voir le site de l'éditeur

https://classiques-garnier.com/lignes-sans-reponses-trois-experiences-poetiques-des-limites-du-langage.html