Jean-Pierre Martin,

Temps, mémoire, narration (Discours de l’épopée médiévale 2)

Honoré Champion, coll. "Essais sur le Moyen Âge", 2020

EAN: 9782745353481

392 p. — 55 EUR

Les études réunies dans ce volume visent à dégager des textes eux-mêmes les structures temporelles qui gouvernent l’organisation narrative des chansons de geste, à la fois sur la nature du temps où se déroule l’action épique et sur ses relations avec l’Antiquité païenne et l’époque de la composition et de la performance, ainsi que, à hauteur de personnages, sur la conception ainsi révélée du temps vécu, et enfin sur les outils discursifs utilisés pour exprimer la temporalité. Ainsi se révèle une exploitation très cohérente de la dimension temporelle au service du récit et de la performance qu’il implique, mais aussi de ce récit lui-même dans la construction d’une mémoire collective.

Professeur émérite de l’Université d’Artois, spécialiste de la chanson de geste, Jean-Pierre Martin a publié aux éditions Honoré Champion Les Motifs dans la chanson de geste. Définition et utilisation (Discours de l’épopée médiévale 1), les éditions et traductions d’Orson de Beauvais et de Beuve de Hamptone, et une étude littéraire de la première, Orson de Beauvais et l’écriture épique à la fin du xiie siècle. Traditions et innovations.

