Jean-Michel Devesa, Isabelle Grell, sous la dir. de

L'écriture du Je dans la langue de l'exil,

Editions EME, collection "Proximités Littérature", 2020.

EAN13 : 9782806636898.

Écrire à partir de soi est en tant que tel déjà une opération complexe. Quoi révéler, pourquoi, pour qui ? Que taire ? Que dévoiler ? Mais qu’en devient-il quand la vie, par la force du destin, a sinon déchiré, au moins démultiplié le JE et qu’il s’exprimera désormais en la langue du pays de l’exil, cette langue plus ou moins choisie, plus ou moins maîtrisée ? Comment entretisser, raccommoder, raconter à travers le verbe l’hybridité, les mélodies et cadences de ces doubles vies ? L’adoption d’une écriture dans un idiome étranger s’avère être chez nos auteur.e.s contemporain.e.s une entreprise de survivance, de témoignage engagé mais aussi de jouissance.

Feuilleter l'ouvrage…