Jean-Luc Nancy nous a quittés avant la publication de ce livre d’entretiens auquel il tenait. Il porte sur l’antisémitisme et le rejet des Juifs. Pourquoi hait-on les Juifs ? Comment le judaïsme a-t-il survécu à la pulsion d’extermination ? Comment vivre avec l’antisémitisme quand on est juif ?

Autant de questions, et bien d’autres, que ces entretiens soulèvent : les origines de l’antisémitisme, sa singularité irréductible, le rôle du christianisme dans sa constitution, la distinction entre antijudaïsme et antisémitisme, l’impensé que l’exclusion des Juifs représente dans l’histoire de la philosophie, le cas Heidegger depuis la sortie des Cahiers noirs, le phénomène de banalisation, les questions théologico-politiques, ou encore le renouveau de l’antisémitisme. La haine des Juifs semble être un fait civilisationnel avéré, que Jean-Luc Nancy analyse ici sous la forme d’un dialogue sans concession avec Danielle Cohen-Levinas.

Jean-Luc Nancy, figure majeure de la philosophie contemporaine, est décédé le 23 août 2021. Professeur émérite de philosophie à l’Université de Strasbourg, invité dans les universités étrangères, il est l’auteur d’une œuvre foisonnante et d’une grande fécondité de pensée. Danielle Cohen-Levinas est philosophe et musicologue, elle a publié récemment, au Cerf, L’Impardonnable. Elle est aussi spécialiste des études juives, et plus particulièrement du domaine judéo-germanique.