Cahiers de L'Herne : Jean Echenoz

Sous la direction de Johan Faerber

Depuis la parution du Méridien de Greenwich en 1979, Jean Echenoz s’est imposé comme l’un des écrivains parmi les plus singuliers et les plus novateurs du paysage littéraire français de notre temps, reconnu par la critique et suivi par un public toujours plus enthousiaste.

Ce Cahier de L’Herne propose d’interroger une œuvre qui n’a cessé de déplacer ses enjeux pour interroger de nouvelles formes narratives. De fait, loin d’être figées, l’interprétation et la connaissance de l’œuvre de Jean Echenoz se voient constamment remises en jeu par les romans successifs que l’auteur a pu faire paraître, chaque nouveau récit éclairant d’une lumière neuve les romans précédents. Le volume révèle plusieurs périodes de l’écriture de Jean Echenoz rendues lisibles grâce aux carnets personnels de l’écrivain, accessibles pour la première fois et dont la lecture modifie en profondeur la saisie de l’œuvre. Alternant les contributions de spécialistes, qui interrogent la poétique même d’Echenoz, avec des interventions d’autrices et d’auteurs qui, toutes générations confondues, rendent hommage à l’influence majeure de Jean Echenoz dans la littérature contemporaine, ce Cahier entend dessiner le portrait de l’un des romanciers qui, s’il se tient parmi l’un des plus discrets de sa génération, n’en est pas moins l’un des plus influents.

