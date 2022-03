Ce dictionnaire, d’une ampleur et d’une ambition sans équivalent, rassemble, sous la direction de Jean-Claude Monod, les éléments d’une pensée et d’une vie qui se trouvèrent au point de convergence, et parfois de friction, de nombreuses disciplines – philosophie, anthropologie, linguistique, sociologie, mythologie comparée, histoire de l’art, poétique… – et de plusieurs continents – Europe, Amériques du Sud et du Nord, Asie… L’œuvre de Claude Lévi-Strauss transforma en profondeur non seulement les sciences sociales du xxe siècle, mais le regard que nos sociétés portent sur « les autres », d’abord sur ces peuples qu’on appela longtemps – avant Lévi-Strauss, justement – « primitifs » et, par là, sur nous-mêmes.

L’ouvrage parcourt l’intégralité des livres du grand anthropologue, les concepts qu’il a marqués de son empreinte, et nous éclaire aussi sur les rencontres qui ont été déterminantes dans son existence intellectuelle et personnelle. Sa vie est traitée comme un « fait biographique total » où les noms des maîtres et des collaborateurs, des lieux et des textes, des peuples et des notions sont autant d’entrées vers une œuvre-monde.

Riche de multiples contributions françaises et étrangères, ce volume montre combien la pensée de Lévi-Strauss est animée par une quête de « sagesse » pratique visant à réformer notre civilisation et à réorienter le cours de nos sociétés. Ses réflexions engagent non seulement une idée de l’humanité – dans son unité et ses différences, dans ses liens vitaux avec la nature –, mais une conscience aiguë des conditions précaires de sa survie.