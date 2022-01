Philippe Denis nous a quittés le 8 novembre 2021. Il vivait à Viana do Castelo, au Portugal. Auteur discret, qui a vécu la majeure partie de sa vie à l'étranger (U.S.A., Turquie et Portugal), son œuvre s'est déployée pendant plus de cinquante ans, dans la connivence, commencée au sein de la revue L'Éphémère, et l'amitié avec Yves Bonnefoy, André du Bouchet ou encore Jacques Dupin, des peintres comme Pierre Tal Coat ou Jacques Capdeville, mais aussi la fréquentation assidue de poètes du passé.

« Qui a lu, et non distraitement, Philippe Denis – la poésie ardente et austère de cet auteur, toujours aimable sous sa réserve et son humour fraternel – ne sera pas autrement surpris de la diversité de ses différents territoires, de la « voie du haïku » au rythme de la marche « chemins faisant » aux « inventions » pour honorer Emily Dickinson, jusqu’à « la-chose-de-personne » et aux aphorismes des derniers recueils. On en trouvera ici une brève traversée, dans l’attente de nouveaux paysages. »

Jean-Charles Vegliante, traducteur-poète et italianiste, lecteur reconnu de Dante, a conçu ce cahier comme reconnaissance et hommage à l’une des voix majeures de la poésie française entre XXe et XXIe siècle.