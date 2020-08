Jane H. M. Taylor,

Poétiques en mouvement pour le Moyen Âge finissant,

Honoré Champion, collection "Essais sur le Moyen Âge", 2020.

EAN13 : 9782745353405.

406 p. — 60 EUR

Avec cette collection d’articles, Jane Taylor retrace son parcours critique à travers la littérature du Moyen Âge tardif et de la Renaissance, qu’elle expose dans une introduction tout à fait personnelle. Les articles choisis abordent une grande diversité de sujets, sous différentes approches critiques : réinvention des romans arthuriens, réception à travers la traduction et l’illustration ; essor de la poésie lyrique… L’ensemble témoigne à la fois de la dynamique des recherches en littérature médiévale tardive depuis un demi-siècle, et de la remise en valeur d’une littérature longtemps parente pauvre des études universitaires.

Professeur émérite de l’Université de Durham, et ayant autrefois enseigné à Manchester et à Oxford, Jane H. M. Taylor a consacré ses recherches à la littérature du Moyen Âge tardif. Elle s’est penchée sur les immenses romans en prose (avec notamment une édition pionnière du début du Perceforest, Genève, 1979) ; sur la poésie lyrique, avec, entre autres, des livres sur François Villon (The Poetry of François Villon, Cambridge, 2001), et sur les anthologies lyriques (The Making of Poetry, Turnhout, 2007) ; sur les romans arthuriens de la Renaissance (Rewriting Arthurian Romance in Renaissance France, Cambridge, 2014).

Table des matières…