Una sola digressione ininterrotta

Cosimo Ortesta poeta e traduttore

Jacopo Galavotti, Giacomo Morbiato

Padova University Press

ISBN: 9788869382123

382 p.

Le livre est disponible gratuitement en format numérique OA à l'adresse suivante: https://www.padovauniversitypress.it/publications/9788869382123

PRÉSENTATION

[FR]

Cosimo Ortesta (1939-2019) était un poète, traducteur et critique littéraire. Il a publié six livres de poésie de 1980 à 2006 et de nombreuses traductions du français, notamment de Mallarmé, Rimbaud et Baudelaire. Ce volume présente les deux faces de son œuvre, retraçant, à travers l'étude des textes, l'itinéraire d'une figure qui est restée en retrait mais non marginale, dévouée à une conception éthique de la forme, fermement ancrée dans le sillon de la modernité poétique italienne et européenne.

[IT]

Cosimo Ortesta (1939-2019) è stato poeta, traduttore e critico letterario, pubblicando sei libri di poesia dal 1980 al 2006 e numerose traduzioni dal francese, in particolare da Mallarmé, Rimbaud e Baudelaire. Questo volume ne presenta entrambi i versanti dell’opera, ripercorrendo, attraverso l’indagine sui testi, l’itinerario di una figura appartata ma non marginale, devota a un’idea etica di forma, saldamente insediata nel solco della modernità poetica italiana ed europea.