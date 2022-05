Suivre le sucre pour éclairer l’histoire du monde : tel est le stupéfiant voyage auquel nous invite James Walvin. Tout commence avec la colonisation des Caraïbes et des Amériques, puis avec l’essor des plantations. C’est la naissance d’un nouvel ordre, fondé sur la déportation de millions d’Africains réduits en esclavage. Après l’extermination des populations indigènes et la destruction des paysages, les premières usines polluantes sont implantées pour fabriquer du sucre et du rhum. Se met en place une organisation du travail implacable qui inspirera Henry Ford. Mais il fallait aussi que ce sucre, quasiment inconnu jusqu’au XVIIe siècle, soit consommé. D’abord réservé à la table des élites, il devient, avec la révolution industrielle, l’aliment de base de la classe ouvrière, pendant que le rhum fait des ravages parmi les populations les plus pauvres. Un bouleversement des habitudes alimentaires désastreux : caries, obésité et diabète se répandent ; la consommation de boissons et de céréales sucrées gagne toujours plus de terrain.

De Bordeaux à Bristol, des fortunes colossales se sont bâties sur le sucre et l’esclavage, marquant les débuts du capitalisme. Plus tard, des entreprises sans scrupule, dont Coca-Cola reste la plus emblématique, développeront leur pouvoir de ravager le monde en même temps que leur surface financière. Et dicteront parfois la politique des grands États.

SOMMAIRE

Préface

Introduction. Le sucre aujourd’hui

1. Un goût millénaire

2. Le temps se gâte

3. Sucre et esclavage

4. L’environnement dévasté

5. Acheter du sucre

6. Thé ou café ? L’accord parfait

7. Au bonheur des palais

8. Quand le rhum coule à flots

9. Le sucre à la conquête du monde

10. L’Amérique se sucre

11. Les tourments du Nouveau Monde

12. Adoucir la guerre et la paix

13. Le poids de l’obésité

14. Dis-moi comment tu manges

15. Sodas, la vérité qui dérange

16. Renverser la vapeur. Au-delà de la taxe sur le sucre

Conclusion. Perspectives aigres-douces : rien de plus corrupteur que le sucre

Remerciements

Bibliographie

Index.