Perlefter, histoire d'un bourgeois

Romans et nouvelles

Joseph Roth

Pierre Deshusses (Traducteur)

Robert Laffont

Date de parution : 17/09/2020

EAN : 9782221250846

Il est aussi rare de trouver des inédits de grands écrivains disparus que des textes de grands auteurs étrangers qui ne soient pas encore traduits. Ces deux éléments sont exceptionnellement réunis dans ce volume qui rassemble un roman inachevé de Joseph Roth, exhumé en 1978, soit près de quarante ans après sa mort, et huit nouvelles qui n’ont encore jamais paru en français. C’est dire l’importance de cet ensemble, qui vient enrichir l’œuvre de l’un des romanciers majeurs du XXe siècle.

Perlefter, histoire d’un bourgeois est le portrait éblouissant d’un conformiste. Homme tiède, hypocrite, incapable d’aimer ou de haïr, égoïste, pingre et pétri de peurs, cet affairiste se montre prêt à toutes les compromissions dès lors qu’elles servent ses intérêts. Il sait s’adapter à tous les régimes, la monarchie comme la république, mais redoute la révolution et toute forme de désordre susceptible de nuire à sa réussite. Perlefter est le prototype de ces opportunistes qui, le moment venu, soutiendront sans scrupules Hitler et son régime.

Roman politique et social, Perlefter, histoire d’un bourgeois offre une fascinante étude de caractères, comme chacune des nouvelles ici magnifiquement restituées par Pierre Deshusses. On y retrouve l’une des caractéristiques de Joseph Roth : la nostalgie d’un monde perdu, avec cette tension constante entre le passé et le présent. Mais si l’auteur de La Marche de Radetzky refuse l’exaltation du progrès et de la modernité, il n’idéalise pas pour autant cet univers disparu et fait preuve à son égard d’une grande lucidité critique, y décelant des germes de violence et de brutalité annonciateurs du pire.

La force de ces récits tient aussi à l’écriture de Roth : ce style si particulier et si bien rythmé où alternent évocations sensorielles et pointes philosophiques, satire et paradoxes.

