Jacques Rancière

Les mots et les torts. Dialogue avec Javier Bassas

La Fabrique

96 pages

ISBN : 9782358722087

10,00 €

PRÉSENTATION

En dialoguant avec le jeune philosophe espagnol Javier Bassas, Jacques Rancière explicite deux idées qui sont au cœur de son travail. Les mots ne sont pas des ombres auxquelles s’oppose la réalité solide des choses. Ils sont eux-mêmes des réalités dont l’action construit ou subvertit un ordre du monde. Et l’écriture n’est pas l’illustration de la pensée. Elle est un travail de la pensée qui défait le tissu consensuel des rapports entre le perceptible et le pensable et ébranle les hiérarchies entre les modes de discours. Dans l’écriture philosophique comme dans les processus d’émancipation politique, il s’agit de construire des plans d’égalité en détruisant les barrières qui enferment les humains, leur expérience et leur pensée dans des mondes séparés. C’est ainsi tout un discours de la méthode égalitaire que Jacques Rancière développe ici et que Javier Bassas l’amène à préciser en confrontant ses analyses à d’autres entreprises théoriques : marxisme althussérien, phénoménologie ou déconstruction derridienne.

Lire un extrait...

Javier Bassas est traducteur et philosophe. Il enseigne à l'Université de Barcelone. Il a traduit de nombreuses oeuvres de la pensée française contemporaine et s'est spécialisé dans la politique de l'écriture philosophique et de l'art.

Jacques Rancière est une des grandes figures actuelles de la philosophie française.