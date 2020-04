Reconnaissance ou mésentente ?

Un dialogue critique entre Jacques Rancière et Axel Honneth

Édité par Jean-Philippe Deranty, Katia Genel

Éditions de la Sorbonne

coll. Philosophies pratiques

janvier 2020

EAN : 9791035103408 — 152 p.

Axel Honneth a élaboré une critique de la société moderne au prisme du concept de reconnaissance. Jacques Rancière a construit une théorie de la politique moderne à partir du concept de mésentente. Ils s'attachent tous deux à analyser les logiques d’exclusion et de domination qui structurent les sociétés contemporaines. Dans un précieux dialogue, les deux philosophes explorent les affinités et les tensions entre leurs approches respectives. Ils contribuent ainsi à renouveler le cadre d’une théorie critique et à repenser les conditions du changement social et politique. La discussion est enrichie par des textes des deux penseurs, et elle est précédée d’une présentation substantielle qui remet en perspective ce dialogue critique.

Sommaire

Présentation du débat

La Théorie critique, entre reconnaissance et mésentente

par Jean-Philippe Deranty et Katia Genel

PREMIÈRE PARTIE. UNE RENCONTRE CRITIQUE

Questions critiques posées à la théorie de la reconnaissance

par Jacques Rancière

Remarques sur l'approche philosophique de Jacques Rancière

par Axel Honneth

Une discussion critique

par Axel Honneth et Jacques Rancière

DEUXIÈME PARTIE. LA MÉTHODE DE LA THÉORIE CRITIQUE : PROPOSITIONS

La méthode de l’égalité : poétique et politique

par Jacques Rancière

Existe-t-il un intérêt à l’émancipation ? Essai de réponse à l’une des questions les plus fondamentales de la Théorie critique

par Axel Honneth

Références

Index

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*