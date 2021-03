Jean-Philippe Trias (dir.)

Après Welles. Imitations et influences

Il y a un avant et un après Welles, tant l’auteur de ­Citizen Kane­ a laissé sa marque dans l’histoire du cinéma et a inspiré des vocations. Ce livre questionne son héritage. Où ses images sont-elles imitées et comment son cinéma se prolonge-t-il dans d’autres œuvres­ ? Qu’est-ce qui, de Welles, passe chez d’autres cinéastes­ ? Plusieurs générations de réalisateurs ( Bogdanovich, Coppola, Scorsese, Edwards, Gilliam, Ruiz, Van Sant, Ossang… ) héritent diversement de son influence. Mais l’ombre portée de Welles s’étend des films ­B des années 1950 jusqu’à la production très contemporaine, de l’avant-garde ou des films-essais entre documentaire et fiction jusqu’au pastiche d’André S. Labarthe ou au bel hommage de Tim Burton dans­ Ed Wood. ­Il s’agit donc ici de suivre les «­ transports ­» de l’œuvre de Welles sur les chemins du cinéma.

Jean-Philippe Trias est maître de conférences en cinéma à l’université Paul-Valéry Montpellier3. Fondateur et directeur de la revue Cinergon de 1995 à 2010, il a publié Le Procès d’Orson Welles (2005), dirigé Henri-François Imbert, le dialogue des images (2015), et codirigé Cinéma et audiovisuel se réfléchissent. Réflexivité, migrations, intermédialité (2012), John Cassavetes. Imaginaires des corps, entre la scène et l’écran (2021), Mémoire des lieux et écriture cinématographique de l’histoire (2021).