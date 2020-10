Lagarce, une vie de théâtre

Jean-Pierre Thibaudat

Les Solitaires intempestifs, coll. "Du Désavantage du vent"

ISBN : 978-2-84681-614-4

Date de parution : 29-10-2020

Nombre de pages : 208 pages



Enfant de la province, fils d’ouvriers, Jean-Luc Lagarce a voulu très tôt faire du théâtre. Avec quelques amis, il fonde la Roulotte, compagnie de théâtre qui devient professionnelle en 1981. C’est pour elle qu’il écrit ses premières pièces, met en scène, adapte, joue parfois et commence la rédaction d’un Journal qu’il tiendra jusqu’à la fin de sa vie, à 38 ans.

Grand lecteur, dévoreur de films, il se nourrit de tout cela, mais aussi de sa famille, de ses amis, de ses amants, ou encore de la vie théâtrale. La maladie, l’adieu avant la mort, le retour hantent son œuvre de plus en plus fulgurante.

Reconnu de son vivant comme metteur en scène, il ne le sera pleinement comme auteur qu’après sa mort où la scène révélera des chefs-d’œuvre. Jean-Luc Lagarce est aujourd’hui un auteur culte, le contemporain le plus joué en France au XXIe siècle, traduit en trente langues. Son texte le plus connu, Juste la fin du monde, qui a fait l’objet d’un film de Xavier Dolan, est au programme du baccalauréat.

Jean-Pierre Thibaudat, critique, ancien responsable « théâtre » de Libération et grand reporter, a écrit sur Jean-Luc Lagarce un premier livre qui suivait le parcours d’un presque inconnu à travers les archives et les témoignages. Il nous propose aujourd’hui une biographie condensée enrichie de nombreux travaux de recherche et d’une connaissance de l’œuvre que la scène a éclairée.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…