Cette anthologie est assortie de préfaces de Michel Collot, Christian Doumet, Philippe Dufour et Marta Sábado Novau: entre études, hommages et souvenirs, ces textes introduisent à l’univers critique de Jean- Pierre Richard, ainsi qu’à la personne d’un maître apprécié et inspirant.

Ce recueil rassemble des articles inédits en volume de Jean-Pierre Richard, réunis pour commémorer le centième anniversaire de sa naissance.

Ces articles sont représentatifs de la pratique de ce grand critique littéraire: certains commentent son propre travail («Sur la critique thématique», «Quelques aspects nouveaux de la critique littéraire en France»), tandis que d’autres témoignent de ses liens à l’École de Genève. Ils sont suivis d’entretiens donnés lors de la publication de Terrains de lecture et Quatre lectures, ainsi que d’articles de jeunesse parus dans la revue Fontaine.

Le recueil comprend également de curieuses «Petites notes sur le roman policier», une notice sur Céline et une microlecture appliquée à un passage du Voyage en Orient de Flaubert.

Le volume se conclut par une bibliographie de ses publications.