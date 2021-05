L’Europe archéologique

Édition publiée sous la direction de Jean-Paul Demoule

Collection Folio histoire (n° 310), Gallimard, 2021

*

ISBN : 9782072917608

412 p.

8,60 EUR

*

Il y a près de 2 millions d’années, une première vague d’« immigrants » venus d’Afrique peuple le continent du Caucase à l’Atlantique. Une deuxième vague invente l’art rupestre et partage une culture qui embrasse, elle aussi, l’Europe. Il y a 8 000 ans, une révolution venue du Proche-Orient, le Néolithique, implante l’agriculture et les premiers villages.

Puis naît, à l’âge du Bronze, la civilisation urbaine, qui couvre progressivement tout le territoire. Sur les vestiges de l’Empire romain s’impose l’ordre féodal. Enfin, l’histoire européenne oscille entre des empires vastes mais provisoires et l’éparpillement d’unités territoriales souveraines.

Seule l’archéologie peut faire revivre, à partir des archives du sol, cette longue mémoire, entre vie quotidienne, pratiques religieuses et relations avec l’environnement. Quinze archéologues européens se sont associés autour d’un même projet : contribuer, par une meilleure compréhension de la préhistoire et de l’histoire des Européens, à une plus juste perception de leur destin collectif.

