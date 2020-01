Deleuze, penseur de l'image

Judith Michalet

Presses Universitaires de Vincennes, coll. "La Philosophie hors de soi", 2020.

256 p.

25,00 €

EAN: 9782379240539

Deleuze, penseur de l’image, ne nous invite pas à être devant l’image qui nous apparaît, mais dans l’image qui nous transforme. Sa pensée des arts visuels évince radicalement la transcendance, ayant rejeté tous les idéaux de vérité, liberté et justice.

Critiquant les distances réflexives et médiatrices de la représentation, Deleuze privilégie la pure présence de ce qui est image, ainsi que la propagation directe des vibrations qu’elle véhicule. Davantage que dans les domaines musicaux et littéraires, il semble que le philosophe ait développé pour les arts visuels une pensée allant à contre-courant de la définition la plus courante du médium qui leur est associé, selon laquelle l’image est la copie d’un substrat originaire ou la trace d’un référent. Cet ouvrage questionne ce paradoxe, en approchant la pensée deleuzienne de l’image selon des perspectives multiples et en la resituant parmi d’autres théories contemporaines de l’image, afin de mieux en dégager sa singularité.